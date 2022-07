Encabezados por la plusmarquita y campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn, Puerto Rico finalmente llevará siete competidores al Campeonato Mundial de Atletismo Oregón 2022, que se realizará del 15 al 24 de julio en ese estado costero de Estados Unidos.

Camacho- Quinn verá acción en los 100 metros con vallas. La acompañarán el especialista en decatlón Aydem Owens, Gabby Scott en los 400 metros planos y Grace Claxton en el cuatro con vallas. Este cuarteto clasificó al lograr las marcas mínimas.

La fondista Beverly Ramos (maratón), la marchista Rachelle de Orbeta y la vallista Paola Vázquez poncharon su boleto a la justa mundialista a través del ranking.

La lanzadora de jabalina Coralys Ortiz, el saltador Luis Joel Castro y el semifondista Ryan Sánchez quedaron fuera del mundial. El trío estaba en espera de que se depuraran las listas para ver si tenían oportunidad de clasificar.

En el caso de Ortiz, que ocupaba la posición número 33 de 32 atletas que participarán en ese evento, no pudo llegar luego que Cuba no diera de baja a Yulenmis Aguilar, quien aunque está clasificada número ocho no representará a ese país.

Esta situación fue denunciada por el presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), Luis Dieppa, quien sostuvo que hizo gestiones para que Ortiz pudiera ocupar esa plaza.

“Había un asunto con Coralys Ortiz porque en el evento de ella aparece una atleta cubana en la posición número ocho. Esa atleta no vive en Cuba, sino en España, y no es parte del equipo cubano. Nosotros llamamos a la gente de Cuba, que nos certificó que ella no estaba en su grupo para el Mundial y que no iba. Esto también me lo confirmó otro funcionario cubano”, dijo.

“Le escribimos a World Athletics con nuestra preocupación. World Athletics nos contestó que las reglas establecían que al 26 de junio había que darle de baja a los atletas que no iban. Esta fecha la extendieron hasta el 27, y Cuba aparentemente no la movió y ocupó el espacio de Coralys”, explicó Dieppa.

El líder federativo añadió está situación le ha parecido “injusta” para la Fapur y para la atleta nacional.

“Nosotros estamos solidarios con ella (Ortiz). Se va a cumplir pero no se acepta porque fue una decisión injusta”, dijo Dieppa sobre la determinación del ente regulador del atletismo a nivel mundial.