Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Santiago, Chile - La judoca puertorriqueña Sairy Colón se convirtió en la segunda medallista de plata de la delegación nacional que compite en los Juegos Panamericanos al caer este lunes en la final de los -78 kilogramos contra la brasileña Samanta Soares.

Esta es la segunda presea que el judo suma al medallero de Puerto Rico luego de la plata que se llevó María Pérez el domingo en los -70 kilogramos, tras sucumbir por Ippon en tiempo extra (golden score) ante la cubana Idelannis Gómez.

La llegada de Colón a la final de hoy estuvo cimentada en tres victorias vía Ippon ante la brasileña Eliza Ramos en la ronda de las mejores 16, la peruana Camila Figueroa en cuartos de final y la dominicana Eiraima Silvestre en semifinales.

PUBLICIDAD

Colón, de 20 años, es natural del barrio El Destino de Vieques.

En la final, no pudo tirar a Soares, pero llevó a la veterana jucoca hasta el extremo.

“Fue un combate muy fuerte. Estoy peleando por debajo de los 78 kilogramos. Estoy por debajo del peso de mis contrincantes, y Soares era muy fuerte y tenía mucho conocimiento. Pero nada… creo que fue un buen combate”, describió.

Sairy Colón (izquierda) en su combate contra Samanta Soares. (Ramon "Tonito" Zayas)

Esta medalla fue para el pueblo de Vieques, en donde Colón nació hace 20 años y desde donde emigró hace cinco veranos para destacarse en el Albergue Olímpico en Salinas y en España, para hacer allá una carrera de judo. Colón es egresada de la Escuela Especializada en Deportes en el Albergue Olímpico.

“Desde muy joven hago judo. A los 15 años me fui al Albergue Olímpico y a los 16 me mudé a España mientras seguía estudiando en el Albergue Olímpico”, dijo. “Mucha gente no sabe lo difícil que es salir adelante en Vieques; los deportistas no tenemos facilidades. Si quieren llegar a un nivel más alto, se tienen que ir a la isla grande, a Estados Unidos, a otros lugares”, testimonió.

Colón fue abanderada de Puerto Rico en los I Juegos Panamericanos Juveniles en Cali, Colombia en el 2021.