Paola Figueroa, la “ciudadana del mundo” que irrumpió en el fondismo nacional

Y para explicar el origen de esa aventura, dio una vuelta por el planeta antes de escuchar el llamado ‘Mamá, Borinquen me llama’.

“Nací en San Juan. Me crié en Cidra y estudié en Caguas, en el Colegio Notre Dame. A los 11 años me fui con mi familia a Estados Unidos, a Virginia. Luego fuimos a Panamá y de regreso a Estados Unidos a Carolina del Sur y de ahí a Suecia”, trazó su mapa residencial.

“Y de ahí dije ‘ya no quiero más frío’, y me vine a Puerto Rico. Aquí conocí a Yuber Echeverri (atleta colombiano) y él me dijo ‘tú corres bien’. Y yo le pregunté ¿En serio? Y ahí comenzó mi aventura deportiva hace dos años y medio".