Paul McCartney y su canción “We All Stand Together” inician la cuenta regresiva de los 100 días para los Juegos Paralímpicos de París

El exBeatle otorgó su canción “We All Stand Together” para el video promocional para el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés).

“Sir Paul realmente entiende lo que representamos como movimiento y fue muy generoso. No fue difícil convencerlo, fue algo que surgió de manera muy natural”, dijo el presidente del IPC, Andrew Parsons, a The Associated Press.