Porsche buscará repetir el éxito en la parada de México 2025 de la Fórmula E con el campeón Pascal Wehrlein

“Mentalmente, no hay preocupaciones. Sabemos que correr autos puede ser peligroso. Sabes que los carros son bastante seguros en la actualidad. Pero, con la velocidad y todo lo que hacemos siempre hay un riesgo. Lo sé y no me incómoda La pista (en México) es buena para mí. He venido por años. Lo especial son los fanáticos, la gente, lo mucho que aman las carreras y los pilotos. La pista no se siente como callejera ni una pista normal. Es una mezcla. Siempre ha sido un sitio bueno para estar”, agregó.