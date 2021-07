Tokio. La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, pasó revista sobre la actuación de la delegación de Puerto Rico en la primera semana de los Juegos Olímpicos 2020 y señaló que hubo derrotas honrosas e inesperadas eliminaciones.

En general, el rendimiento de la delegación en los primeros siete días de los Juegos estuvo por debajo de lo proyectado.

La primera semana tuvo, estadísticamente hablando, solo dos atletas que avanzaron de ronda entre los 12 que vieron acción en ese periodo. Esas fueron la remera Verónica Toro y la judoca María Pérez.

También solo una atleta ganó una prueba de 17 oportunidades que hubo para ganar un combate, una serie o una regata. Esa fue la judoca Pérez.

Rosario llamó “algunas conquistas” a los atletas que no ganaron o adelantaron de ronda, pero que tuvieron derrotas honrosas porque perdieron ante eventuales medallistas de los Juegos.

“Han ocurrido conquistas importantes, atletas que perdieron sus combates con eventuales medallistas. Hay derrotas que nos han dolido mucho más porque esperábamos más de atletas que creíamos que iban a llegar más lejos en la competencia”, dijo Rosario.

Rosario hizo énfasis en que la delegación es joven, que ha aprendido durante los Juegos y que agradece al pueblo las muestras de apoyo.

Entre las derrotas honrosas a las que Rosario señala están la del judoca Adrián Gandía, quien cayó en ‘Golden Score’ (prórroga) ante el campeón mundial y eventual medallista de bronce de Tokio, y Pérez, quien también cayó en ‘Golden Score’ en segunda ronda ante la eventual medallista de oro de los Juegos.

En ese grupo también aparece el púgil Yankiel Rivera, quien cayó apretadamente en primera ronda ante un púgil que se dirige a las semifinales.

Rosario hizo un paréntesis en el judo y dijo que el nivel competitivo que demostraron esos atletas guarda una relación con que fueron de los atletas que mejor se prepararon durante la pandemia. En el caso de Gandía y Pérez, ambos pasaron periodos largos de entrenamientos fuera de Puerto Rico.

“De todos nuestros atletas, fueron los que estuvieron fogueando fuera del país mucho tiempo”, dijo.

En judo, Melissa Mojica, igualmente, se eliminó en su primer combate.

Por otro lado, Rosario señaló al tenis mesa, en particular a la abanderada Adriana Díaz, así como al skater Manny Santiago, como algunos de los casos que “esperábamos más” tras sus respectivas eliminaciones tempranas.

“Definitivamente, de los atletas que han concluido su participación, esperábamos que Manny Santiago llegara un poco mejor porque estaba ranqueado entre los primeros ocho. Otra es Adriana Díaz, que estaba sembrada y por la manera en que pierde ese día”, dijo Rosario, quien agregó que Adriana se vio afectada por la inactividad provocada por la pandemia.

Adriana, ranqueada novena en los Juegos, perdió en cuatro parciales ante la austriaca Jia Liu.

El propio entrenador y padre de Adriana, Bladimir Diaz, reconoció en entrevista que “esperaba más” en el torneo olímpico.

Los otros tenismesistas, Brian Afanador y Melanie Díaz, igualmente, fueron eliminados en sus primeros partidos.

Mientras, Santiago terminó en la posición 19 entre 20 competidores en la modalidad ‘street’.

La presidenta dijo que por encima de las derrotas honrosas y las rápidas eliminaciones había un desconocimiento sobre cómo actuarían los atletas de la primera semana en Tokio 2020.

Explicó que el desconocimiento provenía de la falta de competencias previo a Tokio. Ese bache competitivo provocado por la pandemia, dejó al Copur sin un medidor previo a los Juegos.

“Son unos Juegos que teníamos que esperar a llegar aquí para saber qué iba a ocurrir. Ha sido un año y medio difícil para todos ellos, de poca preparación en términos de competencias que pudieron habernos dado un pronóstico de dónde estábamos”, dijo Rosario.

“Todos los atletas sufrieron la falta de competencia, inclusive el atletismo, que salvó eventos en el 2020 y que tuvo este año”, dijo.

Aunque no es parte de la primera semana de calendario, los corredores de 800 metros de Puerto Rico, Wesley Vázquez, Ryan Sánchez y Andrés Arroyo no lucieron al nivel acostumbrado y estuvieron por debajo del nivel de la competencia. En el caso particular de Vázquez, éste no tuvo ninguna competencia este año previo a Tokio 2020. Los corredores de 800 metros fueron un ejemplo del deporte en año pandémico.

La mayor esperanza de una medalla está en la vallista Jasmine Camacho-Quinn, quien correrá el domingo en las semifinales de 100 metros con vallas.