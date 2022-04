El sentido de comunidad, la complicidad y la alegría de poder tomar las calles para caminar o correr “como antes” fueron el común denominador entre las miles de personas que este domingo se dieron cita sobre el Puente Teodoro Moscoso para participar del Puerto Rico 10k Run.

La carrera, que antes era conocida bajo el nombre de “World’s Best 10K” y que se realizó por última vez sobre el viaducto que conecta a San Juan con Carolina en 2016, atrajo desde corredores nacionales elite, como Alexander Torres y Angelín Figueroa, quienes cronometraron 29 minutos y 7 segundos y 37 minutos, respectivamente, hasta caminantes que buscaban retarse y probar que podían superar la ruta.

Desde antes del disparo de salida, que estaba fjado para las 6:00 a.m. pero que sonó con unos 15 minutos de retraso, las personas se congregaban en grupos y compartían animadamente. Otros preferían calentar sus músculos con carreras suaves y estiramientos. En ese momento, cuando aún el sol no estaba en su apogeo, el clima era agradable.

“Esta es una experiencia bien buena”, compartió Juan Carlos Matos Fernández, quien era parte de un nutrido grupo de corredores del Grupo Autogermana, Axis Group, Auto Centro, Auto Centro Chrysler, Auto Centro Toyota y Nissan.

“Congenias con todo el equipo de trabajo, conoces gente nueva, cambias de ambiente... Es como refrescar tu día”, agregó el hombre que se disponía a hacer esta carrera por primera vez.

A su lado, Yaitza Ayala -quien era parte del mismo grupo- coincidió con las palabras de Matos Fernández.

“Realmente esto nos motiva como grupo. En mi carácter personal, me gusta mucho hacer ejercicios. Nunca he hecho un 5K o un 10K, pero me siento bien motivada y creo que esto me va a motivar a correr más. Además, estamos apoyando una buena causa”, apuntó Ayala al referirse a la Fundación del Hospital Pediátrico, institución que será beneficiada con las inscripciones al evento.

Figueroa tiene miras a participar en los 1,500 metros del evento de pista y campo Puerto Rico International Classic, que se celebrará en mayo en el estadio Paquito Montaner. (Teresa Canino Rivera)

Recorrido variopinto

Una vez comenzó la carrera y los grupos empezaron a moverse, la agitación entre los participantes era evidente. Había comenzado la aventura personal de las cerca de 5,000 personas que discurrirían por esas seis millas de asfalto.

Antes de cruzar el arco que servía como salida y que luego recibiría a todos los participantes, la madrina del evento, la presentadora Alexandra Fuentes, animaba a los participantes. Muchos aprovecharon para sacarse una foto o para saludarla. A todos los atendió con su usual simpatía.

Fuentes salió última, honrando el reto que le lanzó el exgrandesligas Carlos Delgado, que le propuso pagar $1 a la Fundación Hospital Pediátrico por cada participante que ella rebasara hasta un máximo de $2,100. La artista llegó en la posición 565, con tiempo de 51:48. El registro final de la carrera, según el portal tiempodellegada.com, fue de 4,763 participantes.

El recorrido contó con un grupo de 19 patinadores que lograron superar la distancia con tiempos de entre 24 a 43 minutos.

Durante la carrera era notable que las personas aplaudieran o animaran a otros participantes. Así ocurrió con los corredores en silla de ruedas Bernardino Ruiz Dávila, Alba Rivera de Jesús y Liz López, quien corrió con su hija Summer Liz Márquez, quien está en una silla de rueda tras sufrir severos daños en su cerebro a consecuencia de un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió en el 2016.

López quería llevar un mensaje de seguridad en las vías de tránsito, algo que logró a juzgar por todas las muestras de aliento que recibió durante el trayecto. Muestras que ella contestaba con una gran sonrisa.

Como es de esperar en muchas de estas carreras, no faltaron la figuras públicas como el animador Alex DJ, el locutor Jorge “El Molusco” Pabón, la animadora Gil Marie López y el comediante Raymond Arrieta.

Este último, conocido por su caminata “Da Vida” a beneficio del Hospital Oncológico, celebró el regreso de este 10K.

“Esto (la carrera) me parece superbien. Nosotros lo utilizamos como entrenamiento para la caminata ‘Da Vida’. Además, estamos apoyando a Alexandra (Fuentes), que es mi amiga”, dijo Arrieta.

“Hacía falta esto luego de dos años de encierro. Todo el mundo la está pasando bien. Todos se saludan, van riendo, dan abrazos. Estamos pasándola superbien”, recalcó.

En el trayecto tampoco faltaron personas que corrieron para honrar causas o personas enfundadas en atuendos curiosos.

De las del primer renglón, se puede mencionar a Alejandra Figueroa, que hizo la ruta por su sobrino Aaron, paciente de leucemia linfoblástica aguda.

“Él está en el Hospital Pediátrico. Yo llevo un año corriendo, y cuando supe que la carrera sobre el Puente Teodoro Moscoso iba a ser en beneficio de los niños que se encuentran en el Hospital Pediátrico, me dije: ‘¿por qué no?’. Y aquí estamos con mi grupo de la ‘Ganga Runners’, que venimos desde Ponce. Todos estamos corriendo por Aaron”, explicó la orgullosa tití.

Entre los personajes que llamaron la atención estaba Santa Claus, que dejó atrás el frío del Polo Norte para enfrentar el cálido clima de Puerto Rico.

“Estoy de visita aquí en Puerto Rico porque me encanta”, apuntó para soltar su conocida risa de “Jo,jo, jo”.

“Estoy aquí por los niños. Yo corrí el de San Patricio por el Hospital del Niño y ahora hago este por el Pediátrico. ¿Qué mejor razón para sudar un domingo por la mañana?“, agregó.

¿Por qué quisiste venir en tu uniforme de trabajo?, se le pregunto al notar que llevaba su característica jersey roja.

“Porque la gente se inspira, me saludan todo el tiempo y me gusta eso”, explicó antes de seguir caminando.

PD: Santa se llama Lesmes Richard Boyenger Carrión, pero no se lo digan a los niños y niñas.