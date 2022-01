Puerto Rico tendrá representación en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 –pautados para celebrarse del 4 al 20 de febrero- con la participación de los atletas William Flaherty en el deporte de esquí alpino y Kellie Delka en skeleton.

Los dos deportistas, que nacieron en Estados Unidos, pero cumplen con el requisito de residencia en el país para poder representarlo en esa justa, consiguieron su clasificación gracias a su desempeño deportivo.

Flaherty, de 17 años, es el hermano menor de Charles, quien compitió por Puerto Rico en los pasados Juegos Invernales celebrados en PyeongChang (Corea del Sur) en 2018 en el mismo deporte en el que estará William.

En el caso de Delka, la deportista practicó el salto con pértiga y transicionó al skeleton, especialidad que junto al bobsleigh y al luge son distintas modalidades del descenso en trineo.

Esta es la séptima participación del país en unos Juegos de Invierno y la segunda vez que se acude de manera consecutiva.

La isla también contará con representante en los Juegos Paralímpicos de Invierno por primera vez en la historia con el cagüeño Orlando Pérez, que verá acción en las disciplinas de slalom y slalom gigante del deporte de esquí alpino. Estas Olimpiadas serán del 4 al 13 de marzo.

“Sí, vamos a tener representación en los Juegos Olímpicos de Invierno con Kellie y William”, confirmó Antonio Colón, presidente de la Federación de Atletas Invernales de Puerto Rico.

Delka, cuya clasificación fue anunciada en estos días por el portal del Comité Olímpico Internacional (COI), obtuvo su plaza gracias a que su posición número 30 en el ránking mundial, logrado particularmente por la buena temporada que tuvo en la serie de la Copa del Mundo de skeleton.

“Hace cuatro años, ella me llamó y me preguntó que tenía que hacer para representar a Puerto Rico. Yo le dije que lo primero que tenía que hacer era mudarse para acá. Aunque las reglas habían cambiado de 36 a 18 meses (de residencia) para tener ciudadanía olímpica, yo le dije que si no se mudaba en 2018, no iba a haber posibilidad de que nos representara”, contó Colón.

“Y eso fue lo que ella hizo. Lleva cuatro años residiendo aquí (en Río Grande) y entrenando”, dijo sobre la mujer que nació en Texas.

Colón explicó que desde el pasado año la deportista de 34 años estaba clasificada por cupo, pues entraban las mejores 45, pero hay países que tenían más de dos, lo que daba más espacio a otras atletas.

Igualmente, manifestó que William –que vive en la isla desde que tenía seis años- se había clasificado desde el pasado año. “William clasificó a las Olimpiadas hace un año. En su deporte es por puntos”.

El federativo apuntó que a estos Juegos Olímpicos apuntaban a asistir con diez atletas en seis deportes distintos, algunos de ellos nacidos en Puerto Rico, pero la pandemia de COVID-19 alteró esos planes.

“Justo antes de la pandemia estaban estos 10 atletas que estaban dándole bien duro. De hecho, eran más de 10, pero yo entendía que 10 eran los que podían clasificar. Sin embargo, la speedskater, que era de Bayamón, tuvo un accidente. El cross country skier era de Ponce y los muchachos de bobsleigh eran nacidos y criados en Caguas”, dijo.

Por último, Colón informó que Betsmara Cruz, quien representó a Puerto Rico como nadadora, repite como la jefa de Misión de la delegación nacional. Colón irá en su función de presidente y también viajará la entrenadora Sarah Radamus.

Historia de superación

Colón compartió que William es sobreviviente de una enfermedad conocida como linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH), que padeció durante su niñez y por el que los médicos le dieron un 10% de posibilidades de vivir. El competidor fue sometido a un trasplante de médula ósea. El donante fue su hermano Charles.

Asimismo, en el verano pasado le descubrieron un tumor benigno en su cabeza, el que le fue extirpado. De la misma forma, tiene otro tumor en el lado izquierdo de la cabeza.

“Cuando tenía tres años y medio lo diagnosticaron una enfermedad terminal. Se recuperó gracias a un trasplante de médula ósea que le donó su hermano”, manifestó Colón.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, el LHH es un “trastorno raro en el que los histiocitos y los linfocitos (dos tipos de glóbulos blancos) se acumulan en órganos como la piel, el bazo y el hígado, y destruyen otras células sanguíneas”.

En entrevista con el Olympic Channel, William señaló que no tiene muchos recuerdos del periodo en que padeció LHH. “Mi recuperación fue bastante larga. Tuve muchos efectos secundarios por la quimio y demás. Me quitaron muchos dientes, como 22″, expuso.

“La primera vez que esquié tenía cinco años. Me ayudó mucho para bajar la densidad ósea, gracias a la fuerza G que generan los giros. Me puso en muy buena forma y me ayudó con la fatiga crónica y demás”, expresó.

Al hablar de sus otros percances de salud, William sostiene que el ski “casi me alivia el estrés”.

“He decidido seguir adelante pese a todos los efectos secundarios. O sea, ¿cuántos pueden decir que pudieron ir a los Juegos Olímpicos?”, puntualizó en el video en el que se dan detalles sobre su vida y cómo entrena.