El Equipo Nacional de gimnasia artística, compuesto por Ainhoa Herrero, Alexandra Álvarez, Karelys Díaz, Katyna Alicea y Stella Díaz, finalizó en la novena posición en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Las boricuas sumaron 37,432 puntos en salto; 32,666 en barras asimétricas; 33,066 tantos en viga de equilibrio y 33,932 en suelo.

Sus actuaciones totalizaron 137,096 tantos para ocupar la última posición del certamen.

El equipo estadounidense se alzó con la medalla de oro con 165,196 puntos. Mientras, las brasileñas se colgaron la plata con 161, 564 y las canadienses el bronce con 154,230 unidades.

A nivel individual, Stella Díaz y Álvarez lograron boletos para la final del all around. Stella Díaz terminó 24 con 45.665 puntos, mientras que Álvarez fue número 26 con 45.432. La final del all around será el miércoles a las 5:00 de la tarde, hora boricua.

El conjunto boricua culminó en el sexto puesto en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En esa ocasión, participaron las Díaz, junto a Sydney Barros y Natalia Delgado.