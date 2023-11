Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El Equipo Nacional de sóftbol femenino venció este viernes 1-0 a México para ganarse un espacio en el partido por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Puerto Rico se mide el sábado a la 1:00 p.m. (hora de la isla) a la invicta Estados Unidos por el oro por haber sido el segundo equipo con mejor marca de juegos ganados y perdidos en las primeras dos etapas de este torneo.

“Somos los dos mejores”, proclamó el dirigente de la Selección, Jorge David Santos.

La estelar lanzadora Aleshia Ocasio tiró una joya monticular al completar siete entradas con apenas cuatro hits permitidos y siete abanicados en la blanqueada.

La novena boricua marcó la única carrera del encuentro en la cuarta entrada en las piernas de Janelle Martínez.

Con el bate, la mejor de las boricuas fue Alyssa Rivera con dos imparables.

“Estados Unidos es un equipo poderoso, de fuertes bateadoras. No tiene una debilidad. Pero no nos vamos a conformar con la medalla de plata. Vamos por la de oro”, expresó Santos sobre las campeonas mundiales y olímpicas.

“Esa era nuestra meta. Cambiar el color de la medalla. Estoy contento con el colectivo. Le doy crédito a todo el equipo. La que no bateó, defendió. La que no defendió, bateo. Pero, nuevamente, no nos vamos a conformar con la plata”, dijo Santos.

La novena boricua, que finalizó de forma invicta en la primera posición del Gupo B, cayó ante las estadounidenses 11-3 en el primer partido de la Súper Ronda de este viernes.

En la etapa preliminar de los Juegos, Puerto Rico triunfó sobre Canadá (3-2), Cuba (2-1) y Perú (3-0).

Puerto Rico logró la medalla de bronce en la pasada edición de los Juegos en Lima 2019.