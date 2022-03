Río Grande - El puertorriqueño Rafael Campos se colocó este viernes en buena posición para mantener vivas sus esperanzas de ganar su primer título del Puerto Rico Open, al firmar tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par, y subir a la posición 18 en un empate con 138 golpes, a solo cinco del líder Ryan Brehm.

Campos no tuvo una apertura como la del 2021 en el torneo local, pero dio indicios en los últimos dos hoyos el jueves de lo que era capaz en el campo del Grand Reserve Golf & Country Club de Río Grande en la continuación del evento.

Campos, que comenzó la jornada del viernes empatado en la posición 26, logró en la segunda ronda cinco birdies y un eagle en el hoyo número 2 que le dio el empuje para cerrar duro el día y asegurarse de estar hasta el día final del torneo.

El boricua, que comenzó el segundo día tirando poco después del mediodía desde el hoyo número 10, sacó cría después de comenzar la segunda mitad del campo en el hoyo 1 con un costoso bogey. Costoso porque con el corte proyectado en -1, el puertorriqueño quedó justo en uno bajo par en el acumulado de las dos primeras rondas hasta ese momento. Esto lo tenía al borde de eliminarse.

PUBLICIDAD

Con esa presión, sacó sus mejores tiros y ahora acumula 138 golpes, 6 bajo par.

Rafa Campos en plena acción con un putt. (David Villafane/Staff)

“La realidad es que el día fue un poquito más difícil de lo que yo anticipaba. No le estaba pegando muy bien a la bola en los primeros 12 hoyos… básicamente la mayor parte de la ronda. Pero gracias a Dios pude fallar las bolas en los lugares correctos, y el putter me estaba funcionando bastante bien, que eso me salvó bastante. Y sí, tener la fanaticada me ayuda mucho más de lo que uno cree. Te mantiene en el juego aunque las cosas no estén fluyendo como uno quisiera”, dijo Campos tras la jornada de este viernes.

“Después del tiro del hoyo 2… muy buen tiro. No era tan fácil como se veía. Pero por lo menos el tiro salió justo como queríamos que saliera, y al meterse definitamente me dio un poco más de aire, un poco más de confianza. En realidad en el hoyo 3 hice un buen tiro, acabé en un lugar bien malo y gracias a Dios metí un putt como de 12 pies, que ese putt fue para mí el clave. No el eagle, no más nada… sino que el putt del hoyo 3 me mantuvo en juego y pude hacer birdie en el 4, 5 y 6″.

Campos dijo sentirse contento y sobre todo más cómodo habiendo realizado el corte que le permitirá seguir por las siguientes dos rondas.

En efecto, Rafa vino de atrás con un eagle en el hoyo dos, y tres birdies en los siguientes cuatro hoyos para colocarse en una posición más cómoda. Y aunque volvió a hacer un bogey en el hoyo 7, ya parecía tener el empuje para no dejar que su juego terminara con una mala nota en la segunda ronda. Respondió de inmediato con otro birdie en el hoyo 8, y en el último de la tanda falló por centímetros lo que hubiera sido otro birdie. Aun así cerró ‘even’ el hoyo par 4 para ganarse el aplauso y vítores de los fanáticos que lo siguieron por el campo y los que se sumaron a último minuto para ver su último tiro.

PUBLICIDAD

“Cuando hice el eagle la mentalidad me cambió por completo. Simplemente porque fue la primera vez en el día que dije, ‘ok, ahora estamos tres bajo par, estamos ocho atras’. Como que me puse a competir contra el que está ganando. O no a competir contra el que está ganando, pero sí querer llegar al número del que está ganando. Y en vez de estar pensando de poner la bola en el fairway, vamos a evitar errores, me cambió la mentalidad para ponerme un poco más agresivo”, agregó.

Campos todavía tiene opciones de buscar su ansiado primer título en el Puerto Rico Open, luego de su mejor demostración con el tercer lugar de 2021. En sus 12 participaciones previas de 13 ediciones del certamen que se han celebrado, el jugador ha estado en el ‘Top 10′ en tres ocasiones.

Con un triunfo aquí se aseguraría su participación en el siguiente torneo del PGA TOUR, The Players Championship, y una exención de dos años para permanecer en la gira sin necesidad de salir a pelear por recuperar la tarjeta que perdió precisamente en 2021.

Quedan fuera los otros puertorriqueños

Por su parte Edward Figueroa firmó tarjeta de 74 golpes, dos sobre par, un día después de arrancar ‘even’, para sumar 146 golpes y quedar fuera del corte. Figueroa venía de lograr en 2021 su primer corte en el Puerto Rico Open tras irse en blanco en sus primeras siete presentaciones del torneo.

Entretanto el aficionado Erick Morales tuvo una segunda mejor ronda, al terminar el viernes con tarjeta de 72 golpes, tras acumular 75 en la apertura del torneo. Empero, con 147 golpes de total, también se quedó fuera del corte.

PUBLICIDAD

Morales, al igual que Figueroa comenzó la segunda ronda desde el hoyo número 10 en horas de la mañana.

Otro que falló en hacer el corte fue el también amateur Roberto Nieves, que comenzó rezagado la segunda ronda tras firmar tarjeta de 77, cinco sobre par el jueves. Nieves tiró el viernes para 74 golpes, dos sobre par, totalizando 151.

Líder Ryan Brehm

Por otro lado el estadounidense Ryan Brehm tuvo una tanda que incluyó tres birdies y un eagle en el hoyo 18 para terminar la segunda ronda con 67 golpes, cinco bajo par, y se colocó en el liderato con 133 golpes acumulados, uno menos que su compatriota Michal Kim, el líder de la primera jornada.

Brehm entra este sábado a la cabeza del grupo de 70 golfistas que hicieron el corte y que jugarán el resto del torneo con sus cuatro rondas hasta este domingo. Brehm suma 133 golpes, 11 bajo par, mientras Kim, el japonés Satoshi Kodaira y el estadounidense Max McGreevy le siguen con 134 golpes (-10).

Kim firmó tarjeta de 69 golpes en la segunda ronda tras entregar una de 65 el primer día para asumir el liderato de la primera vuelta. Kodaira, en tanto tiró para 66 en la segunda vuelta, luego de un 68 en la apertura. Y McGreevy, luego de empezar con un 70, tuvo estes viernes la mejor actuación con tarjeta de 64 golpes.

El corte cayó en -1. Ahora el resto del lote, que comenzó con 120 jugadores, luchará por el botín mayor de $666,000 para el primer lugar. El torneo, que concluye este domingo, reparte una bolsa total de $3.7 millones, la mayor en las 14 ediciones del Puerto Rico Open.

PUBLICIDAD

Además el ganador obtiene 300 puntos para la contienda del FedExCup.

El inglés Tarren Callum, que entró al segundo día empatado en la posición número 26 a tres golpes del liderato, tuvo una segunda ronda ejemplar con siete birdies para entregar tarjeta de 65 golpes, un día después de tirar para 70. Callum subió al quinto lugar con 135 golpes, nueve bajo par.