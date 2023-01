Con la expectativa de sobrepasar por unos 1,000 la cantidad de participantes del año pasado, la edición de 2023 del Puerto Rico 10K Run se llevará a cabo el domingo, 16 de abril, desde las 6:00 de la mañana sobre el Puente Teodoro Moscoso.

El evento, que celebrará su segunda edición, ya tuvo un crecimiento pues los organizadores añadieron tres categorías por edades en ambas ramas, según explicó el director técnico de la prueba, el veterano entrenador Freddy Rodríguez.

Los pormenores del evento se anunciaron este martes en una conferencia de prensa efectuada en Telemundo, donde la animadora Alexandra Fuentes fue presentada como madrina de la carrera por segundo año consecutivo, además de que volverá a participar corriendo la distancia.

Así mismo, la promotora Anaymir “Tuti” Muñoz, de Puerto Rico Events, anunció que las inscripciones pueden realizarse ya en la página www.PR10KRUN.com, a un costo de $55 hasta el 31 de marzo. Del 1 de abril hasta el día de la carrera, la inscripción aumentará a $65.

Cinco dólares de cada inscripción serán destinados a dos entidades, la Fundación Hospital Pediátrico y la Fundación Asistencia al Centro de Trauma.

“Ahora que Alexandra es corredora profesional, el tenis es el zapato oficial de Telemundo, porque ella tiene a todo el mundo como que hay que empezar a correr”, dijo en broma al inicio de la conferencia el presidente del canal, José Cancela.

En 2022, en el retorno a la acción saliendo de la pandemia, unos 5,400 corredores y caminantes participaron de la carrera sobre el puente, que está en una segunda etapa luego de convertirse a principios de este siglo en un importante evento internacional que atrajo lo más granado del fondismo a nivel mundial.

Pedro Zorrilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media y parte de PR Events, destacó que la expectativa es superar los 6,250 participantes en esta próxima edición.

“El año pasado, con COVID, la primera vez desde el huracán María que se celebraba este gran evento, no sabíamos cómo iba a ser la reacción del público. Y tuvimos 5,400 participantes. Hoy ya tenemos 1,000 corredores (confirmados)”, destacó Zorrilla.

Zorrilla destacó, además, que la internacionalización del evento sigue siendo una de las metas, pero es algo que comenzarán a contemplar a partir del próximo año, por lo que esta edición volverá a ser enteramente de corredores del patio.

Los premios en la categoría elite serán de $1,000 para el ganador de cada rama, $700 para el segundo y $600 para el tercer lugar. El cuarto también recibe un premio de $500, y el quinto $400, explicó el director técnico.

Igualmente, los primeros tres corredores de cada categoría por edad serán premiados a razón de $100, $75 y $50. En total son 28 categorías por edades, con 14 en cada rama.

“Añadimos tres categorías; la de 60-65 años, la de 65-69 y la de 70 o más. También se va a premiar el primero de cada rama en silla de ruedas”, explicó Rodríguez.

“Las corporaciones, los clubes (de corredores), las compañías son los que vienen y aprovechan el día”, agregó Rodríguez sobre el tipo de corredores y caminantes que están haciendo del evento su gran escenario. “Una cosa que me gusta decirle a la gente es que nuestro clima no se presta para correr por la tarde. Y no solo eso, sino que el día se te hace más largo cuando corres por la tarde, porque tienes que estar en la casa durante el día. Es un día que podría aprovechar con la familia si corres temprano porque la carrera termina a las 8:00 y tienes el resto del día para ti”.

Los organizadores informaron que el día del evento habrá estacionamiento en tres puntos, a saber el Balneario de Carolina, las instalaciones del ROTC en la Avenida Barbosa, y en el Mall of San Juan. Desde los puntos más distantes habrá transportación al área de la carrera.

“El 10K sobre el Puente Teodoro Moscoso ha sido siempre una de mis carreras favoritas. La vibra que se siente es única. Por eso el año pasado decidimos unir esfuerzos para traerlo de vuelta”, expresó por su parte Fuentes, quien viene de correr un medio maratón recientemente en Miami.