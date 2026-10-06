Saleroso impresiona en su debut en Camarero y levanta esperanzas para la raza nativa

El dosañero nativo Saleroso debutó el domingo con un desempeño que genera grandes expectativas para la raza nativa.

Saleroso, hijo de la campeona Salerosa, debutó con una sólida victoria en el Hipódromo Camarero, tras protagonizar un fuerte cierre en la prueba de 1,400 metros ante otros seis potros, a los que dejó atrás en los últimos 100 metros bajo la monta de Steven Monserrate.

El protegido del Establo Cinco Hermanos elevó las expectativas de su equipo de trabajo, sobre todo después de amanecer este lunes en buenas condiciones tras su prueba de debut.

“Sabía que tenía su habilidad. Tiene todas las cualidades de un buen caballo de carreras. Hay que contar con él. Parace que va a ser un gran caballo de carrera”, dijo su criador y propietario, Waldemar Rodríguez, del Establo Cinco Hermanos.

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Saleroso es entrenado por Máximo Gómez.

El potro vino desde atrás luego de un paso rápido de 23.11 y 45.99 segundos, marcado por Medias Blancas e Impactante, y comenzó a ganar terreno por la parte exterior.

Monserrate lo colocó cuarto, por el carril más afuera, al entrar en la recta final. El jinete comenzó a exigirle en los últimos 200 metros y Saleroso respondió con fuerza. Alcanzó a Impactante en los 100 metros finales y terminó imponiéndose por cuatro cuerpos, con tiempo de 1:25.11 para los 1,400 metros.

Sangre de campeón

Saleroso es hijo de Gormley, ejemplar criado en Kentucky que obtuvo una victoria clásica de Grado 1 durante su carrera y participó en la Triple Corona de 2017. Su mejor resultado en las tres pruebas fue un cuarto lugar en el Belmont Stakes.

Saleroso heredó cualidades que Rodríguez compara con las de un pelotero de cinco herramientas.

“Es corpulento, robusto, ancho, fuerte, con un motor extraordinario y atlético. Además es manso, de buena actitud, y estámina, con todas las cualidades que tiene un buen caballo”, describió Rodríguez.

Para Rodríguez, el debut es apenas una muestra de lo que puede ofrecer el potro, que deberá continuar mejorando a medida que adquiera experiencia sobre la pista.

“Todavía no sabe ni correr. Muy tierno. Iba saltando los charcos en la pista. Pero cuando le pidieron, tuvo el poder para hacerlo”, dijo Rodríguez, quien también es criador y propietario de la actual campeona Casta Diva.

En la prueba del domingo también vieron acción otros dos potros del Establo Cinco Hermanos, hijos de Vino Rosso, ganador del Breeders’ Cup Classic de 2019 con el estelar jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr.