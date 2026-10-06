Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
6 de octubre de 2026
90°Probabilidad de lluvias y tronadas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Saleroso impresiona en su debut en Camarero y levanta esperanzas para la raza nativa

El ejemplar se impuso el domingo por cuatro cuerpos en su primera carrera y despertó grandes expectativas entre su equipo de trabajo

6 de octubre de 2026 - 12:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Saleroso, en el círculo de ganadores del Hipódromo Camarero tras su debut victorioso entre potros nativos a 1,400 metros, junto a su jinete Steven Monserrate y su propietario y criador Waldemar Rodríguez. (Cortesía/Establo Cinco Hermanos)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El dosañero nativo Saleroso debutó el domingo con un desempeño que genera grandes expectativas para la raza nativa.

RELACIONADAS

Saleroso, hijo de la campeona Salerosa, debutó con una sólida victoria en el Hipódromo Camarero, tras protagonizar un fuerte cierre en la prueba de 1,400 metros ante otros seis potros, a los que dejó atrás en los últimos 100 metros bajo la monta de Steven Monserrate.

El protegido del Establo Cinco Hermanos elevó las expectativas de su equipo de trabajo, sobre todo después de amanecer este lunes en buenas condiciones tras su prueba de debut.

“Sabía que tenía su habilidad. Tiene todas las cualidades de un buen caballo de carreras. Hay que contar con él. Parace que va a ser un gran caballo de carrera”, dijo su criador y propietario, Waldemar Rodríguez, del Establo Cinco Hermanos.

Saleroso es entrenado por Máximo Gómez.

El potro vino desde atrás luego de un paso rápido de 23.11 y 45.99 segundos, marcado por Medias Blancas e Impactante, y comenzó a ganar terreno por la parte exterior.

Monserrate lo colocó cuarto, por el carril más afuera, al entrar en la recta final. El jinete comenzó a exigirle en los últimos 200 metros y Saleroso respondió con fuerza. Alcanzó a Impactante en los 100 metros finales y terminó imponiéndose por cuatro cuerpos, con tiempo de 1:25.11 para los 1,400 metros.

Sangre de campeón

Saleroso es hijo de Gormley, ejemplar criado en Kentucky que obtuvo una victoria clásica de Grado 1 durante su carrera y participó en la Triple Corona de 2017. Su mejor resultado en las tres pruebas fue un cuarto lugar en el Belmont Stakes.

Saleroso heredó cualidades que Rodríguez compara con las de un pelotero de cinco herramientas.

“Es corpulento, robusto, ancho, fuerte, con un motor extraordinario y atlético. Además es manso, de buena actitud, y estámina, con todas las cualidades que tiene un buen caballo”, describió Rodríguez.

Para Rodríguez, el debut es apenas una muestra de lo que puede ofrecer el potro, que deberá continuar mejorando a medida que adquiera experiencia sobre la pista.

“Todavía no sabe ni correr. Muy tierno. Iba saltando los charcos en la pista. Pero cuando le pidieron, tuvo el poder para hacerlo”, dijo Rodríguez, quien también es criador y propietario de la actual campeona Casta Diva.

En la prueba del domingo también vieron acción otros dos potros del Establo Cinco Hermanos, hijos de Vino Rosso, ganador del Breeders’ Cup Classic de 2019 con el estelar jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr.

Detrás de Saleroso llegaron Honor Story e Impactante.

Tags
Hipódromo Camarero
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: