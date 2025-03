Saquon Barkley se convierte en el corredor mejor pagado con contrato de dos años y $41.2 millones con los Eagles

Los Eagles le darán a Barkley una extensión de contrato de dos años por un valor de $41.2 millones, con $36 millones garantizados, según informó una persona con conocimiento del acuerdo a The Associated Press el martes. La persona, que habló bajo condición de anonimato porque la extensión no ha sido anunciada, indicó que el nuevo contrato de Barkley incluye $15 millones en incentivos.