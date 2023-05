La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, salió satisfecha de la visita que realizó este fin de semana a El Salvador para -entre otras cosas- inspeccionar las instalaciones que albergarán los deportes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Rosario estuvo acompañada del presidente de Centro Caribe Sports, el dominicano Luis Mejía, y de otros funcionarios deportivos para visitar las diferentes instalaciones, incluyendo el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, donde se celebrarán los actos de inauguración y clausura y las competencias de atletismo.

“Salimos satisfechos. Como todo comité organizador, a 30 días del evento todavía hay mucha reconstrucción, y más en el caso de El Salvador que organizaron todo en año y medio. Medio año nada más se pierde en lo que se configura el comité organizador”, declaró Rosario.

“Se han esmerado en hacer instalaciones de buena calidad. Los delegados técnicos están inmersos en la parte de construcción y en la parte de los equipos (implementos deportivos)”, agregó la también vicepresidenta de Centro Caribe Sports.

Rosario estipuló que la mayoría de las construcciones están pautadas para ser entregadas en dos semanas, y agregó que esperan que todas las edificaciones estén listas para cuando los Centroamericanos arranquen de manera oficial el 23 de junio.

En cuanto a la villa sostuvo “que está bastante adelantada” y que el estadio de atletismo será la instalación que más tarde será entregada, siendo el fin de semana del 15 de junio la fecha límite.

En cuanto a la delegación de Puerto Rico, la líder olímpica se mostró encantada con el ánimo de los atletas que acudieron este martes a la Casa Olímpica para la segunda sesión fotográfica organizada por el Copur de cara a los Centroamericanos. La primera tanda fue el lunes, con decenas de atletas de varias disciplinas.

“Me gusta la vibra que he visto en el día de hoy (martes). Muchos de nuestros atletas y los que estamos tratando de traer porque no están en Puerto Rico son caras nuevas, pero aún así se les nota el entusiasmo y el compromiso que tienen. Son atletas jóvenes, pero que han cumplido con los criterios de certificación que hemos establecido”, dijo Rosario, quien recordó que la inscripción final para todos los deportes -excepto atletismo- cierra este martes.