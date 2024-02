Super Bowl: ¿cómo le fue a los jugadores de ascendencia boricua Isiah Pacheco y Jon Feliciano?

Pacheco, de padre ponceño, ganó el domingo el duelo particular entre los dos jugadores de ascendencia boricua que disputaron el Super Bowl en Las Vegas . Los Chiefs de Kansas City de Pacheco se llevaron un emocionante partido en tiempo extra, 25-22, sobre los 49ers de San Francisco para revalidar como campeones de la NFL.

En el lado de San Francisco, el offensive lineman Jon Feliciano no corrió con suerte.

Isiah Pacheco

Pacheco pudo reponerse a un fumble clave en el segundo parcial. Con los Chiefs abajo 3-0 en los primeros minutos del segundo parcial y en first and goal , Pacheco intentó correr hacia el endzone pero perdió el ovoide, que fue recuperado por los 49ers. Ese fumble resultó en un encontronazo fuera de las líneas entre Travis Kelce y el dirigente de los Chiefs, Andy Reid . Ambos luego minimizaron el asunto. Pacheco solo sumó un fumble en toda la temporada regular.

Jon Feliciano

El offensive lineman de los 49ers no tuvo suerte en su primer Super Bowl. Feliciano, cuyos padres son naturales de Añasco, salió lesionado en el tercer parcial y no volvió al partido. Su posición es para defender a su quarterback, por lo que no recoge estadísticas específicas más allá de partidos disputados.