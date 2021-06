La taekwondoista boricua Victoria Stambaugh no sabe explicar cómo es posible que realice físicamente su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a sabiendas de su documentado historial médico.

Ella sólo sabe que será posible por la vía espiritual, médica y personal, comenzando por su fe.

“Soy bendecida”, dijo Stambaugh, quien es la única taekwondista boricua con boleto a Tokio 2020. “Cada día doy la gloria y las gracias a Dios por estar en el lugar en que me encuentro hoy. No sé cómo es posible que esté hoy físicamente bien. Sin Él, no podría”.

“Tengo seis operaciones en mis rodillas y eso es mucho. Tengo fe en Dios y sé que tengo esa oportunidad de estar en una olimpiada solamente por su gloria”, agregó.

“ Estoy tomando las cosas día a día para llegar a Tokio y glorificar a Dios. Si es con una medalla, mejor ” Victoria Stambaugh / Taekwondista

Stambaugh ha sido operada seis veces en sus rodillas en los últimos dos ciclos olímpicos en los que ha estado representando a Puerto Rico a nivel internacional. Durante ese tiempo ha participado en dos Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos. En julio representará a Puerto Rico en sus primeros Juegos Olímpicos.

PUBLICIDAD

Tres de esas seis operaciones fueron en el 2013, cuando tenía 20 años. Pero al año siguiente ganó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Para esa fecha ya tenía cuatro cirugías entre sus dos rodillas que sostiene su peso de 108 libras.

Parecía ser que sus problemas físicos habían concluído, pero luego de una fallida clasificación a los Juegos Olímpico de Río 2016 tuvo dos operaciones más, siendo la más reciente en el 2019.

La sexta operación parecía que había colmado la copa.

“Ya estaba complacida con mi carrera porque había sufrido mucho dolor y muchas preocupaciones de pasar por la misma situación. Luego del 2019 ya me quería retirar de mi camino a los Juegos Olímpicos. Pero Dios me dijo que no y abrió todas las puertas”, recordó.

Stambaugh recordó que las “señales” que recibió en el 2019 fueron varias, desde una rápida rehabilitación, a un voto de confianza de la Federación de Taekwondo, hasta la ayuda motivacional de sicólogos deportivos.

Stambaugh, aquí durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, realizará este año su debut a nivel olímpico.

En marzo del 2020, luego de seis operaciones, Stambaugh ponchó en Costa Rica su clasificación para los Juegos Olímpicos y del 4 al 6 de junio regresa a la competencia para el Campeonato Panamericanos que se celebrará en México y que la atleta utilizará de preparación para los Juegos Olímpicos.

La atleta detalló que cinco de sus seis operación sucedieron a lesiones ocurridas en combates. Las cinco fueron en acciones de caer al piso luego de ejecutar una patada. Cinco de las seis operaciones se las realizado el mismo cirujano.

PUBLICIDAD

“ Soy perseverante. Soy bastante terca ” Victoria Stambaugh / Taekwondista

Pero esas son algunas de las lesiones que ha sufrido; también ha sufrido fracturas de costillas, desgarres musculares, entre otras lesiones propias del taekwondo.

Stambaugh entiende que, además de ser utilizada de ejemplo por Dios, también dijo que ha sido capaz porque tiene dos características personales que la ayudan a levantarse.

“Soy perseverante. Soy bastante terca”, describió.

“No me gusta quitarme de nada. Si tengo mis metas, voy a perseguirlas. He tenido muchos obstáculos hacia los Juegos Olímpicos”, confesó.

Actualmente, Stambaugh dijo que está lista para competir en los Juegos Olímpicos, así como lo estaba en marzo del 2020, cuando logró la clasificación en el preolímpico de Costa Rica. Ha estado entrenado en Texas, en donde reside.

El Campeonato Panamericano en el que competirá por primera vez en más de año y medio, le dirá qué ajustes debe hacer a menos de dos meses de subir al matre olímpico.

“Ya estoy lista. Estoy tomando las cosas día a día para llegar a Tokio y glorificar a Dios. Si es con una medalla, mejor”, dijo.