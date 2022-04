Yauco - Con un nudo en el corazón pero acompañada de familiares y amigos que le reiteraron que estarían ahí para ella, la tiradora olímpica Yarimar Mercado se despidió este martes de su queridísima madre, Mabel Martínez Antongiorgi, quien falleció a consecuencia de una herida de proyectil de bala que recibió mientras cosía en su residencia en Connecticut, el 9 de abril.

La atleta lucía serena, aunque al hablar se percibía el dolor y la incredulidad que siente una persona cuando un ser tan especial -como puede ser una madre- fallece de manera repentina.

“Realmente no sé cómo lo he manejado porque esto ha sido como si mundo se hubiera ido abajo”, expresó la deportista en un aparte con El Nuevo Día durante el velatorio celebrado en la funeraria Báez Memorial en el “Pueblo del Café”.

El cuerpo de la mujer será cremado, y sus cenizas depositadas junto a las de los abuelos maternos de Mercado.

“Ella era todo para mí. Yo le contaba todo. La llamaba todo el tiempo. A ella le gustaba que la llamara por la mañana para despertarla. Cuando yo no la llamaba, ella me llamaba a mí para decirme: ‘Extraño tu llamada’. Esto va a ser un proceso muy difícil de asimilar. Es algo que no quiero ni creerlo. Mi mente no lo puede aceptar. Como dice mi hermano, la reina del juego a caído, y ahora el juego se nos pone difícil para todos porque era el pilar de la familia”, añadió la también medallista panamericana.

La joven compartió que su mamá se había mudado de Puerto Rico a consecuencia de la secuencia sísmica que se sintió en la región suroeste de la isla a finales de 2019 y principios de 2020 y que estaba muy feliz.

Mercado, que al momento en que su mamá falleció estaba en una competencia en Brasil, tiene en agenda salir para París esta semana para participar de un campamento de entrenamiento. Aunque las dudas la asaltan, entiende que hará el viaje para honrar la memoria de su madre.

“Estoy pensando ir porque mi mamá no hubiese querido que yo me estancara, y menos por ella. Y aunque tenga el alma rota, y sienta que una parte de mí ya no está, quiero reunir las fuerzas para hacerla sentir orgullosa”, argumentó la competidora.

“Si hay algo que me ha enseñado esto, es que hoy estás y mañana uno no sabe. Así que viviré un día a la vez y cuando sea el momento decidiré si voy”, razonó.

En cuanto a la investigación que sigue la policía de Connecticut, explicó que no le han ofrecido muchos detalles para no arruinar la investigación.

Conoce que las autoridades tienen una “persona de interés”, que fue identificada como Levy Brock, quien tiene antecedentes criminales.

“La policía está haciendo su trabajo y dando el máximo para hacerle justicia y para evitar que más familiares sean víctimas del crimen”, manifestó Mercado.

Recibe el apoyo del movimiento olímpico

Además de los familiares y amigos de Martínez Antongiorgi y de la atleta que compitió en las Olimpiadas de Río 2016 y Tokio 2020, la funeraria Báez Memorial recibió a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, y al presidente de la Federacion de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico, Gilberto Hernández.

Ambos acompañaron a Mercado en este duro momento.

“Yarimar es una atleta de un rendimiento brutal, que cuando recibió la noticia estaba consternada porque no podía competir en Brasil. Pero las prioridades cambian, y en este momento no puede ser el deporte. Ella (Yarimar Mercado) me decía que tenía una responsabilidad, pues estaba en Brasil compitiendo. Pero nuestra prioridad era sacarla de allí para estuviera con su familia”, compartió Rosario.

La líder olímpica declaró que ellos le darán un espacio a Mercado para que pueda recuperarse de esta triste situación y reiteró que desde el Copur le brindarán toda la ayuda que necesite.

“Ella es una atleta de calidad. Sabemos que debe tomar un tiempo, pero tan pronto esté lista, las puertas de la Federación estarán abiertas para ayudarla a seguir adelante”, puntualizó -por su parte-Hernández.