El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) publicó este miércoles el borrador del reglamento que busca regular a las organizaciones que efectúan actividades deportivas con menores de edad.

El estatuto, que surge de la Resolución Conjunta Núm. 30-2018, de la autoría del representante José “Ché” Pérez Cordero, pasará ahora por un proceso de vistas públicas antes de ser aprobado. El documento puede ser visto y descargado por todos los ciudadanos en el portal del DRD.

Esta medida responde al reportado incremento de lesiones en niños y jóvenes asociado a la sobrecarga de entrenamientos y de partidos. Lo que busca es establecer unos parámetros de protección para esa población.

“Este borrador de Reglamento es la culminación de un proceso extenso de estudios, análisis y conversaciones con gestores del deporte en Puerto Rico”, expresó la secretaria de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Parés, en comunicado de prensa.

“De la misma manera que no todos los deportes son iguales, no todos los menores que practican los deportes son iguales. En ese sentido, era indispensable ser bien minuciosos para asegurar que los parámetros que se fuesen a imponer se ajustasen, no tan solo a la seguridad de la práctica deportiva, sino que además pudiese ajustarse a las particularidades de cada deporte y las características físicas, fisiológicas y anatómicas de los participantes“, abundó la funcionaria.

Los interesados en presentar comentarios o sugerencias tienen 30 días para hacerlo. Estos pueden ser enviados a través de la dirección electrónica [email protected]. Asimismo, pueden acudir a las vistas públicas que se realizarán en Arecibo, Aguadilla, Guayama y San Juan, los días 18 y 25 de noviembre y 2 y 9 de diciembre a partir de las 10:00 a.m.

Esta ordenanza se hace pública a la vez que se da a conocer que la Comisión Técnica de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico aprobó unas medidas con la intención de eliminar el aspecto competitivo en dos de las categorías de las ligas infantiles en ambas ramas.

De hecho, en declaraciones escritas, el presidente de la Federación, Yum Ramos, endosó el reglamento.