No es un cuadro típico cuando ambos se encuentran en medio de la temporada de la gira mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), en la que Alcaraz, exnúmero uno del mundo, y Tiafoe, actual clasificado número 18, tienen previsto participar el próximo fin de semana en el prestigioso torneo BNP Paribas en Indian Wells, California.

“ Mañana (domingo) es la segunda Batalla de Leyendas y estoy emocionada de estar compartiendo con todos ustedes. Gracias Carlos por aceptar esta invitación, sé que ya has podido disfrutar la isla y sé que falta. Supe que tiene una lista de sitios para visitar ”, dijo de entrada Puig, quien junto a Venus Williams protagonizó en 2023 la primera edición del evento y ahora está fungiendo como anfitriona.

WAPA Deportes transmitirá las incidencias del juego de exhibición no solo localmente, sino también para Estados Unidos a través de WAPA América, y además el Tennis Channel tomará la señal local para difundirlo entre más de 28 millones de espectadores, según se dijo en la conferencia.

“ Este evento costó $3 millones y en contribuciones nada más se le pagará al gobierno $1 millón. Eso sin contar el impacto de cuartos noche, que tenemos 2,500 habitaciones . Ese cómputo sale porque Ticketera provee las tarjetas de crédito que no son de Puerto Rico, y tenemos mas de 1,200 personas que no son de Puerto Rico, que vienen a este evento”, destacó Cabral hablando del efecto de eventos como este para la economía del país, aparte del impacto social.

Visita a El Yunque

“Jugar en Puerto Rico en este caso es un lugar donde quizás no muchos jóvenes pueden ver un partido de tenis porque no pueden viajar, o no se los permite el tiempo. Pues, que estemos aquí y tengan esa facilidad de vernos jugar. Creo que eso inspira y ayuda a que se fomente este deporte, el tenis, y que puedan perseguir sus sueños”, agregó Alcaraz.