“ Lo único que he escuchado es del mofongo. Tengo que haber salido del país habiendo comido mofongo ”, manifestó.

Espera un ambiente alegre

El jugador, nacido en El Palmar, Murcia, dijo que también anticipa un público animado en su partido ante Tiafoe, ya que se trata de una gradería latina, algo que no es común para él en la gira mundial de la Asociación Profesional de Tenis (ATP).

“ Siendo español, es bonito que la gente hable español. Será bonito escuchar su apoyo. Y las veces que he jugado frente a un público latino ha sido increíble. Cada vez que lo vivo es una experiencia única ”, dijo.

“Eso he escuchado. No me ha extrañado que elijan este tipo de sitio. A la verdad que es bonito también para todo el mundo que venga ese tipo de partido a Puerto Rico, así que ojalá lo disfruten”, dijo.