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¡Rabioso! Daniil Medvedev destroza su raqueta siete veces durante derrota en el Masters de Montecarlo

El tenista ruso cayó 6-0, 6-0 ante Matteo Berrettini Berrettini

8 de abril de 2026 - 10:54 AM

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Daniil Medvedev disputaba su primer partido sobre arcilla este año. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El ex número uno Daniil Medvedev perdió los estribos, destrozó su raqueta sobre la pista de arcilla roja en siete ocasiones consecutivas y luego depositó el marco hecho trizas en un cubo de basura a mitad de una derrota por 6-0, 6-0 ante Matteo Berrettini el miércoles en el Masters de Montecarlo.

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Medvedev, actualmente décimo en el ranking, recibió una infracción del código por conducta antideportiva y también es probable que reciba una fuerte multa por sus acciones al inicio del segundo set.

El ruso ya estaba teniendo problemas cuando depositó un golpe de derecha a la red para ceder su primer juego de saque del segundo set, quedar 2-0 abajo y estrelló su raqueta cerca de la línea de fondo. Luego levantó la raqueta y la arrojó hacia una lona al fondo de la cancha.

Sin haber terminado, Medvedev volvió a recoger el marco una y otra vez y siguió golpeándolo hasta que quedó lo suficientemente destruido como para pasar por una abertura de un basurero junto a la pista, mientras el público lo animaba con vítores sarcásticos.

Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, perdió el partido en 49 minutos. Cometió cinco dobles faltas, frente a ninguna de Berrettini. Metió en juego apenas el 36% de sus primeros servicios, frente al 65% de Berrettini; y ganó solo 17 de los 67 puntos.

Fue un giro notable respecto de los tres enfrentamientos previos entre ambos jugadores, todos ganados por Medvedev.

Según el proveedor de estadísticas Opta, Berrettini se convirtió en apenas el quinto jugador desde el estreno del ranking ATP en 1973 que derrota a un rival del Top 10 por 6-0, 6-0, y la última vez que ocurrió fue hace una década, cuando David Goffin arrolló a Tomas Berdych en el Abierto de Italia.

“No esperaría ganar así y no pasa tan a menudo”, comentó Berrettini.

Medvedev disputaba su primer partido sobre arcilla este año, después de haber vencido recientemente al número uno Carlos Alcaraz para alcanzar la final en canchas duras del Abierto de Indian Wells en California.

Berrettini, finalista de Wimbledon en 2021 y que ha lidiado con lesiones en los últimos años, ocupa el puesto 90. El italiano recibió una invitación de comodín para Montecarlo.

“Sin duda fue una de las mejores actuaciones de mi vida. Creo que fallé tres golpes en todo el partido”, dijo el italiano.

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