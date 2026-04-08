Puerto Rico asegura 28 plazas para los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026

Puerto Rico aseguró un total de 28 plazas para los Juegos Olímpicos Juveniles de Dakar 2026, según confirmó el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), en lo que representa una de sus participaciones más amplias de cara al evento multideportivo juvenil.

Entre los eventos clasificados figuran la lucha de playa en las categorías de 45 kg femenino, 70 kg masculino y 80 kg masculino; skateboarding (street femenino); voleibol de playa femenino; baloncesto 3x3 masculino; triatlón individual sprint masculino; boxeo en los 60 kilogramos; tenis de mesa en individual masculino, individual femenino y dobles mixtos; natación en los 400 metros libre masculino y 50 metros espalda femenino; balonmano de playa masculino; así como atletismo en los 100 metros masculino y lanzamiento de martillo femenino.

“Este es un resultado muy significativo para Puerto Rico. Nos permite ver el trabajo que se viene realizando desde las federaciones y nos llena de optimismo. Edición tras edición de estos Juegos Olímpicos Juveniles, la delegación de Puerto Rico continúa creciendo gracias al compromiso de nuestros atletas y al trabajo de nuestras Federaciones Nacionales junto al Departamento de Alto Rendimiento del COPUR. Contamos con una nueva generación con gran proyección internacional y en Dakar 2026 nuestro #EquipoPUR lo va a demostrar”, expresó la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, en un comunicado de prensa.

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La cuarta edición de los Juegos Olímpicos Juveniles se celebrará del 30 de octubre al 13 de noviembre en Dakar, en lo que marcará la primera vez que el evento se realiza en el continente africano.

En la pasada edición, celebrada en Buenos Aires en 2018, la delegación nacional contó con una delegación de 22 atletas y conquistó tres medallas: una de plata, obtenida por Jorge Contreras en el lanzamiento de disco, y dos de bronce, logradas por Jan Moreu en la marcha atlética y Alvin Canales en el boxeo.