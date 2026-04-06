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Abner González encuentra nuevo equipo en Portugal tras la salida del Illes Balears Arabay

El campeón nacional de ruta se integra a la escuadra Feirense-Beeceler

6 de abril de 2026 - 1:48 PM

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Abner González acumuló tres temporadas en el WorldTour con la escuadra española Movistar Team (2021–2023). (Instagram / Feirense – Beeceler)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El ciclista puertorriqueño Abner González fue fichado por el equipo portugués Feirense-Beeceler tras quedar sin equipo, luego de que el Illes Balears Arabay anunciara su decisión de no competir en 2026 como equipo UCI Continental.

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La contratación del actual campeón nacional en ruta fue anunciada por el conjunto que compite en esa misma categoría, considerada la tercera división del ciclismo profesional, por debajo del WorldTour y ProTeam.

El deportista mocano de 25 años había firmado con el Illes Balears Arabay en octubre de 2025. Sin embargo, la escuadra informó en enero que no iniciaría la temporada 2026 como equipo UCI Continental debido a “circunstancias ajenas al equipo, vinculadas a compromisos institucionales que no pudieron concretarse en los plazos necesarios”, lo que dejó a González sin equipo.

“Su llegada fortalece el bloque más experimentado del equipo y servirá como referencia para los ciclistas más jóvenes. El proceso de integración comenzó tras un contacto directo del corredor con el director deportivo Joaquim Andrade, y culminó en un acuerdo que refuerza la competitividad del proyecto”, expresó el Feirense-Beeceler sobre la contratación del boricua.

El Feirense-Beeceler tiene en agenda varias competencias en los próximos meses, comenzando con O Gran Camiño – The Historical Route (14 al 18 de abril), seguido del Grande Prémio Anicolor (1 al 3 de mayo) y el Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela (22 al 24 de mayo). Más adelante en el calendario, el equipo disputará el GP Internacional Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho (10 al 12 de julio) y la Clásica de Ordizia (25 de julio).

González acumuló tres temporadas en el WorldTour con la escuadra española Movistar Team (2021–2023). Posteriormente, formó parte del Efapel Cycling de Portugal en 2024, y en la temporada 2025 militó en el Caja Rural-Seguros RGA.

El atleta ha conquistado cuatro títulos nacionales en ruta y uno en contrarreloj. Además, registra logros destacados en Europa, como una victoria de etapa y un tercer lugar en la clasificación general de la Volta a Portugal 2024. También sobresalen el tercer puesto en la Vuelta al Alentejo (2024), el cuarto lugar en el Circuito de Getxo (2021) y el quinto en la Vuelta a Castilla y León (2021).

En 2026 ha competido hasta el momento en la prueba de ruta del Campeonato Continental Panamericano (masculino élite), en la que finalizó en la posición 22.

Tags
Abner GonzálezCiclismo
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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