Bayamón — Poco antes de que el reloj marcara la tres de la tarde del jueves en el Riviera Tennis Center, de Bayamón, una comitiva de vehículos arribó al complejo tocando bocina, avisando que el inolvidable momento que decenas de niños y niñas estaban esperando, había llegado.

El sonido de las raquetas golpeando pelotas de tenis, se detuvo.

Fue entonces cuando las miradas se dirigieron hacia el estacionamiento lateral del complejo, en donde un mar de gente rodeaba a dos figuras en específico: la medallista olímpica Mónica Puig y la legendaria jugadora estadounidense, Venus Williams.

“¡Venus, te amo!”, exclamó una mujer a lo lejos.

A lo que la tenista estadounidense ripostó, con una sonrisa… “¡Hola!”.

Horas antes, Williams y Puig habían compartido juntas durante una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones, para promover su partido amistoso de este viernes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, denominado Batalla de Leyendas.

Pero este reencuentro sería diferente.

Ahora ambas tenían sus tenis puestas y atuendos de entrenamiento.

Tras una breve ceremonia protocolar, en donde firmaron una placa y dieron un saludo inicial a todos los presentes, Puig y Williams pusieron manos a la obra.

Sin saberlo, le cumplirían el sueño a casi un centenar de jóvenes menores de una variedad de edades.

Pero había que hacerlo rápido. Se avecinaba una breve, pero fuerte lluvia.

“Para mí, volver a estas canchas (que no me acuerdo el año), pero jugaba aquí en los nacionales de Puerto Rico, es especial. Esta experiencia con los niños, siempre me gusta compartir con la juventud. Y bueno, jugar un poco de tenis que nunca viene mal”, expresó Puig en un rápido aparte con El Nuevo Día.

¿Lista para mañana (viernes)?

Mónica Puig felicita a un niño tras un buen golpeo. (Carlos Rivera Giusti)

“Lista. Emocionada, y un poco nerviosa, pero contenta de estar en la isla”, agregó.

Luego de una hora rotando en las distintas canchas del Riviera Tennis Center, las clínicas pararon por un momento en lo que se detenía un ligero aguacero.

Entonces volvieron a cancha.

“Me alegra mucho ver esto. Es una experiencia inolvidable para todos estos niños y niñas poder intercambiar pelotas con ese nivel de jugadoras”, dijo por su lado el instructor, Luis Olivencia.

El también maestro de educación física de 48 años, oriundo de San Sebastián, asistió de forma voluntaria.

“Me invitaron. Vine a dar la mano. Había trabajado en otras ocasiones con Puig, en unas becas que había dado, pero con Williams nunca. Poder compartir en cancha con ella, una experiencia grande. Pero si está acá, es algo que tiene que gustarle”, añadió.

Entre la multitud, igualmente, destacaba el caso de la una trainer de 23 años, cuyo nombre es Lucía Vicente Mántaras.

La joven llegó con un cuadro pintado a mano de Puig. “Vine para que me lo firme. Lo hizo un familiar mío que se llama Kiko Delgado. Admiro a Mónica. Estoy esperando a ver cuándo puedo pedirle la firma”, indicó.

Al cabo de unos minutos, en un intercambio de cancha, Puig la conoció y le firmó la obra.

“¡Se siente brutal! Agradecida con ella”, destacó Mántaras.

La mayoría de los niños y niñas tuvieron la oportunidad de volear ya fuera con Puig o Williams, o incluso ambas.

Algunos de ellos, con años de experiencia desde temprana edad.

“Juego tenis como desde los tres años”, exclamó Mikeyla Cintrón, de 14 años.

“Nunca había podido tener a alguien (de ese nivel) tan cerca como Williams. Le daba súper bien a la pelota. La amo con todo mi corazón”, sentenció.

Williams y Puig aprovecharon la ocasión para firmar bolas y se tirarse fotos con los allí presentes.

Las actividades en los predios del “Choliseo”, para el juego del viernes, iniciarán a partir de las 5:00 p.m.

El encuentro entre la dupla comenzará a las 8:00 p.m. y será transmitido por Telemundo.

Williams, de 43 años, ha ganado 43 torneos de la asociación de Tenis Femenino, incluidos siete Grand Slams de forma individual. Prevaleció en cinco distintas ocasiones en Wimbledon y se agenció de par de Abiertos de Estados Unidos.

Suma, además, títulos de Grand Slam en dobles. Todos junto a su hermana y también leyenda del juego, Serena Williams.

Venus, igualmente, posee cuatro medallas olímpicas.