La selección de voleibol de Puerto Rico que participa en el Campeonato Mundial cayó derrotada esta madrugada ante el equipo de la República Dominicana en el cuarto día del torneo que se realiza en Hamamatsu, Japón, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

El marcador del encuentro fue 25-22, 25-17 y 25-20 a favor de la escuadra dominicana.

Con este revés, ahora la permanencia del equipo boricua en este importante torneo depende de dos factores: que triunfen mañana ante Serbia o que República Dominicana derrote a Kenia. Uno de estos dos panoramas haría que las voleibolistas locales pasaran a la segunda ronda.

Puerto Rico forma parte del Grupo D en este Campeonato Mundial. Los otros representantes de este grupo son: Brasil, Kazajistán, Kenia, República Dominicana y Serbia. Ya las boricuas le ganaron a Kenia y a Kazajistán.

Por otro lado, en el juego de esta madrugada Puerto Rico presentó ventajas de dos o tres puntos en el primer y tercer parcial, pero no pudo mantener el control. Otro factor para la derrota fue que se registraron 22 errores.

El dirigente boricua, José Mieles, dijo que estaba insatisfecho con el partido.

“Nuestra actuación no fue buena. No pudimos hacer nuestro juego. Tenemos que cambiar para el próximo juego”.

Por las puertorriqueñas, Daly Santana figuró como la mejor anotadora con 10 puntos, mientras Stephanie Enright logró siete puntos.

Por Dominicana, Bethania De la Cruz y Yonkaira Peña lograron 15 tantos cada una.

