Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A las puertas de la historia: Yauco busca su primer título en el Voleibol Superior Masculino desde 1971

Una serie final al rojo vivo, un escenario difícil y una noche que puede marcar un antes y un después

23 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Cafeteros de Yauco están jugando un voleibol de calidad y podrían cerrar la serie final este viernes en San Sebastián. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Con un voleibol de alto nivel y a solo una victoria de coronarse en la final del Voleibol Superior Masculino, los Cafeteros de Yauco tienen todo a su favor para concretar un campeonato histórico este viernes frente a los Caribes de San Sebastián.

Yauco domina la serie 3-1 y viaja este viernes a San Sebastián para disputar el quinto partido, donde buscará su primer título desde el obtenido en el torneo de 1971, informó el presidente del Salón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico, Perito Rodríguez.

Los Cafeteros, una de las franquicias originales del Voleibol Superior fundado en 1958, pondrían fin a una espera de 55 años para volver a levantar el trofeo, incluyendo los años en que la franquicia estuvo inactiva.

“Sería algo histórico. Posterior a ese campeonato, la federación dividió el torneo en Sección A y Sección B, y Yauco ganó en la B. Pero este sería un campeonato completo para Yauco. Definitivamente es un logro para el pueblo de Yauco, que es la Cuna del Voleibol”, expresó Rodríguez.

En aquel equipo campeón de 1971 hubo cuatro jugadores exaltados al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño: Julio “Buyín” Camacho, Ángel “Conejo” García, Francisco “Pancho” Menay y el propio Pedrito Rodríguez. También formaron parte figuras como Enrique “Kike” Ruiz y Manuel “El Perro” Torres.

La edición 2025-26 de los Cafeteros está desplegando un voleibol de alto nivel que invita a pensar que puede asegurar el campeonato este viernes, en la primera oportunidad que se le presenta en una serie pautada a un máximo de siete juegos.

El acomodador Kevin Rodríguez ha combinado efectivamente por todas las zonas de ataque de los Cafeteros.
El acomodador Kevin Rodríguez ha combinado efectivamente por todas las zonas de ataque de los Cafeteros. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)

“El nivel de juego de Yauco es superior ahora mismo. Aun así, la serie ha sido cerrada, pero el momento y el control del juego lo tiene Yauco”, analizó por su parte el dirigente de los eliminados Changos de Naranjito, Jamille Torres.

Yauco ataca con efectividad por todas las zonas de la cancha bajo los acomodos de Kevín Rodríguez. En el partido del miércoles, tuvo cinco atacantes con al menos ocho remates positivos, una distribución ofensiva que se ha repetido a lo largo de la serie.

Además, ha dominado la defensa en la red, al punto de mantener en el banco a uno de los refuerzos de San Sebastián, Mark Frazier. A esto se suma una sólida defensa de campo, con balones salvados incluso en las gradas y convertidos en puntos mediante el contraataque.

Ese nivel de juego ha dejado a San Sebastián visiblemente desconcertado.

“Ha habido momentos en que San Sebastián se ha visto herido porque le tiran con todo y Yauco responde”, señaló Torres.

En el aspecto emocional, Yauco también ha estado a otro nivel. Aunque los Cafeteros “regalaron” el cuarto set del cuarto juego del miércoles, salieron al quinto parcial con borrón y cuenta nueva, pese a la sorpresa del momento.

Un dato impresionante en el aspecto mental del equipo: Yauco tiene récord de 9-0 esta temporada en partidos que se han definido a cinco sets, según los boxscores de la fase regular, semifinales y la actual final. En semifinales, Corozal tuvo a Yauco dos veces arriba 2-1 antes de que los Cafeteros cerraran en cinco parciales. En la final, San Sebastián también tomó ventaja 2-1 en una ocasión.

No obstante, los Caribes son los bicampeones defensores y aún no están fuera de combate. Como muestra, en el cuarto juego del miércoles lograron un cuarto set de carácter campeonil, prácticamente milagroso, aunque no pudieron cerrar el partido. Esa reacción demuestra que San Sebastián todavía tiene vida en la serie.

Pelegrín Vargas y los Caribes de San Sebastián defienden el viernes un invicto en el Coliseo Aymat Cardona de 18-0 que data desde el 2024.
Pelegrín Vargas y los Caribes de San Sebastián defienden el viernes un invicto en el Coliseo Aymat Cardona de 18-0 que data desde el 2024. (Caribes de San Sebastián / Samir Sánchez)

El equipo pepiniano regresará este viernes a su Coliseo Aymat Cardona, donde defiende un invicto de 18 juegos que se remonta al 2024.

Con carácter de campeones y en su fortaleza, los Caribes siguen siendo un rival indescartable.

“Su cancha es la única defensa de Pepino en la serie ahora mismo. Les queda una vida y es en su casa. Va a requerir un esfuerzo sobrenatural y reducir los errores. El juego es en Pepino, pero si San Sebastián no se recupera emocionalmente y continúa con los mismos errores, la serie se acaba mañana”, advirtió Torres.

¿Refuerzo nuevo?

El apoderado de los Caribes, Ángelo Ferrante, indicó temprano el jueves que no está activamente buscando un nuevo refuerzo, aunque dejó abierta la posibilidad de un cambio si surge un candidato este viernes.

“Estamos jugando prácticamente sin un refuerzo”, dijo Ferrante en referencia a (Mark) Frazier, quien ha ido al banco en los últimos dos juegos de la serie final. “A estas alturas no se descarta, pero el mercado es complicado. Habría que esperar. Ahora mismo no estamos buscando. Si aparece algo, lo consideramos, pero es difícil por cuestión de tiempo”.

Cada equipo en la serie final tiene derecho a realizar un cambio de refuerzo sin necesidad de presentar justificación.

El director del torneo, Jaime Vázquez, explicó que, por experiencia en la liga, es manejable completar la transferencia de un refuerzo de un día para otro con la Federación Internacional de Voleibol.

Sin embargo, aclaró que ningún refuerzo que haya finalizado la temporada 2025-26 con un equipo ya eliminado puede participar en la serie final.

