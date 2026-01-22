Yauco coloca en jaque a los bicampeones Caribe en la final del Voleibol Superior

Brandon Rattray anotó 15 puntos e Iván Fernández añadió 14 para los Cafeteros de Yauco llevarse el miércoles otro luchado partido de la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) contra los Caribes de San Sebastián en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Fue el tercer partido de la serie que se extiende al máximo de cinco sets. En todos, los yaucanos han salido por la puerta ancha.

El miércoles, los parciales fueron 25-18, 25-27, 25-15, 24-26 y 15-8 a favor de los Cafeteros, en comando de la final 3-1.

Yauco puede destronar a los bicampeones de la LVSM el viernes en el quinto juego de vuelta al Coliseo Luis Aymat Cardona. Los Caribes no pierden en su cancha local desde agosto 2024.

Los Cafeteros está en su primer baile de campeonato desde 1997 y no suben al trono desde 1972, año que ganaron su quinto cetro en la liga federativa.

Diego Negrón y Juan Felipe Castaneda anotaron 13 puntos cada uno por los ganadores. Kevin Rodríguez repartió 21 asistencias.