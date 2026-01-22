Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Servicio de noticias
Yauco coloca en jaque a los bicampeones Caribe en la final del Voleibol Superior

Los Cafeteros tomaron ventaja de la serie, 3-1, y tendrá la oportunidad de destronar a San Sebastián el viernes en Pepino

22 de enero de 2026 - 12:16 AM

Los Cafeteros de Yauco celebran durante el cuarto juego de la serie final de la LVSM. (Heriberto Rosario)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Brandon Rattray anotó 15 puntos e Iván Fernández añadió 14 para los Cafeteros de Yauco llevarse el miércoles otro luchado partido de la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) contra los Caribes de San Sebastián en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Fue el tercer partido de la serie que se extiende al máximo de cinco sets. En todos, los yaucanos han salido por la puerta ancha.

El miércoles, los parciales fueron 25-18, 25-27, 25-15, 24-26 y 15-8 a favor de los Cafeteros, en comando de la final 3-1.

Yauco puede destronar a los bicampeones de la LVSM el viernes en el quinto juego de vuelta al Coliseo Luis Aymat Cardona. Los Caribes no pierden en su cancha local desde agosto 2024.

Los Cafeteros está en su primer baile de campeonato desde 1997 y no suben al trono desde 1972, año que ganaron su quinto cetro en la liga federativa.

Diego Negrón y Juan Felipe Castaneda anotaron 13 puntos cada uno por los ganadores. Kevin Rodríguez repartió 21 asistencias.

Por los Caribes, quienes están contra la pared en la misión de ganar un tercer campeonato consecutivo, Corey Chavers por el mejor con 22 unidades. Pelegrín Vargas Jr. y Mark Frazier terminaron con 12 tantos ambos.

Liga de Voleibol Superior MasculinoCafeteros de YaucoCaribes de San Sebastián
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
