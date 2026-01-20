Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Multan a Kevin Rodríguez por expresiones tras jugada polémica en la final

La liga explica la decisión arbitral que provocó la controversia en el tercer juego

20 de enero de 2026 - 5:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kevin Rodríguez, a la izquierda, reclamó el toque voleado de Juan Felipe Catañeda (22) en el tercer set del tercer juego de la serie final. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El acomodador de los Cafeteros de Yauco, Kevin Rodríguez, fue multado con $500 por realizar expresiones gráficas en las que denunció la discutida jugada ocurrida en el tercer partido de la serie final del Voleibol Superior Masculino, informó el director del torneo Jaime Vázquez.

RELACIONADAS

Rodríguez podrá participar este miércoles en el cuarto juego de la serie, siempre y cuando pague la multa antes del inicio del encuentro.

El jugador utilizó las redes sociales para expresar su molestia tras el partido. “Me hicieron una placa después del juego y todavía tengo la ‘cuchillá’ del árbitro de anoche. Pero seguimos”, escribió.

Rodríguez se refirió al doble contacto que le fue señalado al refuerzo de Yauco, Juan Felipe Castañeda, en una jugada de ataque voleado durante el tercer set del partido del lunes frente a los Caribes de San Sebastián.

La decisión arbitral le otorgó a los Caribes la victoria 25-23 en ese parcial. Eventualmente, San Sebastián ganó el partido 3-1 y se acercó 2-1 en la serie final.

Además, Rodríguez comentó sobre la jugada en la reseña oficial del partido publicada por la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Sus expresiones fueron las siguientes: “No estoy de acuerdo con lo que pasó con los árbitros, pero eso no es excusa. El juego lo tuvimos en nuestras manos. Debemos ser un poco más pacientes y dejar a los árbitros tranquilos. La paciencia es la clave de esta serie”.

Consultado por El Nuevo Día, Vázquez explicó que en los últimos años existe una tendencia a permitir más contacto en el juego para evitar interrupciones constantes.

No obstante, aclaró que un tercer toque, como el realizado por Castañeda, debe salir limpio de las manos, especialmente si el balón cruza al campo contrario.

Esta fue la imagen acompañada de las expresiones de Kevin Rodríguez.
Esta fue la imagen acompañada de las expresiones de Kevin Rodríguez. (Redes sociales)

“Es permisible en ciertas jugadas”, indicó Vázquez. “Se permite en el primer o segundo toque; ahí es responsabilidad del equipo si el balón sale con una trayectoria errática”, explicó.

“Pero no es permitido en el tercer toque si la bola pasa al campo rival con una trayectoria irregular. En ese caso, se penaliza”, añadió.

El contacto de Castañeda terminó picando en el campo de San Sebastián y hubiese significado el empate 24-24 en el tercer set de un partido que en ese momento estaba igualado 1-1 en parciales.

Tags
Liga de Voleibol Superior MasculinoCafeteros de YaucoCaribes de San SebastiánVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: