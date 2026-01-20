Multan a Kevin Rodríguez por expresiones tras jugada polémica en la final

El acomodador de los Cafeteros de Yauco, Kevin Rodríguez, fue multado con $500 por realizar expresiones gráficas en las que denunció la discutida jugada ocurrida en el tercer partido de la serie final del Voleibol Superior Masculino, informó el director del torneo Jaime Vázquez.

Rodríguez podrá participar este miércoles en el cuarto juego de la serie, siempre y cuando pague la multa antes del inicio del encuentro.

El jugador utilizó las redes sociales para expresar su molestia tras el partido. “Me hicieron una placa después del juego y todavía tengo la ‘cuchillá’ del árbitro de anoche. Pero seguimos”, escribió.

Rodríguez se refirió al doble contacto que le fue señalado al refuerzo de Yauco, Juan Felipe Castañeda, en una jugada de ataque voleado durante el tercer set del partido del lunes frente a los Caribes de San Sebastián.

La decisión arbitral le otorgó a los Caribes la victoria 25-23 en ese parcial. Eventualmente, San Sebastián ganó el partido 3-1 y se acercó 2-1 en la serie final.

Además, Rodríguez comentó sobre la jugada en la reseña oficial del partido publicada por la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Sus expresiones fueron las siguientes: “No estoy de acuerdo con lo que pasó con los árbitros, pero eso no es excusa. El juego lo tuvimos en nuestras manos. Debemos ser un poco más pacientes y dejar a los árbitros tranquilos. La paciencia es la clave de esta serie”.

Consultado por El Nuevo Día, Vázquez explicó que en los últimos años existe una tendencia a permitir más contacto en el juego para evitar interrupciones constantes.

No obstante, aclaró que un tercer toque, como el realizado por Castañeda, debe salir limpio de las manos, especialmente si el balón cruza al campo contrario.

Esta fue la imagen acompañada de las expresiones de Kevin Rodríguez. (Redes sociales)

“Es permisible en ciertas jugadas”, indicó Vázquez. “Se permite en el primer o segundo toque; ahí es responsabilidad del equipo si el balón sale con una trayectoria errática”, explicó.

“Pero no es permitido en el tercer toque si la bola pasa al campo rival con una trayectoria irregular. En ese caso, se penaliza”, añadió.