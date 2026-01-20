Final LVSM: Yauco mantiene la calma y San Sebastián renueva la fe rumbo al cuarto juego

Los Cafeteros de Yauco continúan en control de la final del Voleibol Superior Masculino, más allá de los números y de la dirección que pueda tomar la confrontación, afirmó un reconocido entrenador de Puerto Rico.

Yauco recibe este miércoles el cuarto juego de la serie ante los Caribes de San Sebastián con ventaja de 2-1 y como local en una Cancha Raúl ‘Pipote’ Oliveras que, en la última ocasión, se quedó pequeña ante la gran asistencia de público.

Independientemente de esa ventaja, Yauco debería sentirse en control de la serie por la forma en que ha jugado y por el esfuerzo que ha exigido a los bicampeones defensores incluso para conseguir sus victorias.

“Yauco tiene que sentirse tranquilo, a pesar de que el juego del lunes no fue su mejor partido. No debe afectarse por ese resultado porque sigue teniendo el control de la serie”, expresó el dirigente Ariel Díaz, quien en la temporada 2025-26 dirigió a los Gigantes de Adjuntas y posteriormente fungió como asistente de los Patriotas de Lares.

Además, los Cafeteros han sido invencibles en Yauco durante la postemporada. En la semifinal ante Corozal estuvieron dos veces abajo 2-1 y lograron imponerse. También defendieron su cancha en el primer juego de esta final, cuando vencieron a San Sebastián en cinco parciales pese a que los visitantes tuvieron al menos cuatro puntos de partido.

Los ajustes que debe hacer Yauco

No obstante, los Cafeteros deben realizar ajustes, como volver a arriesgar con el servicio, mejorar el control en la recepción y recuperar la producción colectiva, con varios jugadores en doble dígito.

En los primeros dos encuentros, Yauco contó con entre tres y cinco jugadores en doble dígito, y en el primer partido tuvo seis jugadores con al menos nueve puntos.

“Yauco tiene que seguir confiando en ese núcleo de jugadores”, señaló Díaz, en referencia a los atacantes Brandon Rattray, Juan Felipe Castañeda y Diego Negrón, junto a los centrales Jesse Colón e Iván Fernández.

Kevin Rodríguez, colocador de los Cafeteros, necesita que el pase le llegue en ese punto para combinar a su gusto. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)

Por su parte, San Sebastián también debe sentirse motivado tras finalmente decir presente en la serie. El equipo reaccionó luego de perder, por primera vez en la temporada, dos juegos consecutivos.

El lunes, en el tercer partido, los Caribes se arrodillaron en el centro del Coliseo Aymat Cardona tras su necesaria victoria. De acuerdo con el gesto, enviaron un mensaje de batalla, esperanza y unidad.

“Eso de arrodillarse usualmente los equipos lo hacen en los camerinos”, comentó Díaz basado en su experiencia. “De Chamo (Liendo), el dirigente de San Sebastián, me consta porque me ha enviado pasajes bíblicos. Pero verlo en el centro de la cancha llevó un mensaje claro al fanático de que el equipo está unido. Fue un gesto positivo”.

Los Caribes realizaron ajustes importantes el lunes, colocando al refuerzo Corey Chavers como opuesto y moviendo a Antonio Feliciano a la esquina. Feliciano respondió con 12 pases positivos y ocho puntos, producto de seis ataques, un bloqueo y un servicio directo. El refuerzo Mark Frazier pasó al banco.

El resultado fue la primera victoria de San Sebastián en cuatro parciales en la serie, además de una ventaja colectiva en ataques positivos (54-49), pases (47-41) y ocho servicios directos.

Como parte de ese ajuste, la figura estelar de los Caribes, Pelegrín Vargas hijo, tuvo su mejor actuación de la serie con 19 pases positivos y 22 puntos, producto de 17 ataques, un bloqueo y cuatro servicios directos.

¿Repetirá San Sebastián ese planteamiento en Yauco?

“Entiendo que sí”, respondió Díaz. “Fue un movimiento interesante y lo lógico es mantenerlo, porque uno no cambia al caballo ganador”.

La serie ha sido intensa: ambos equipos han ganado siete de los 14 parciales disputados. El primer juego incluyó un quinto set de infarto que terminó 26-24.

Además, la confrontación ha contado con un respaldo notable de la fanaticada en ambas sedes.

Ha sido, en fin, una serie digna de una final.