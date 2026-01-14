Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arranca el Voleibol Superior Femenino con el regreso de Corozal y Ponce

La temporada 2026 inicia este jueves con seis franquicias en competencia

14 de enero de 2026 - 6:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Criollas de Caguas salen en busca de su decimosexto campeonato. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La temporada 2026 del Voleibol Superior Femenino inicia este jueves con la participación de seis franquicias, encabezadas por las campeonas defensoras Criollas de Caguas, y con el regreso de dos equipos históricos: las Pinkin de Corozal y las Leonas de Ponce.

El partido inaugural estará a cargo precisamente de Ponce y las Atenienses de Manatí, en lo que será el único encuentro programado para este jueves.

La temporada regular no eliminará a ningún equipo. Los seis conjuntos avanzarán a una primera fase de postemporada, que se disputará en un formato de todos contra todos, dividido en dos grupos de tres equipos cada uno. De esa etapa surgirán los cuatro semifinalistas.

Además de Caguas, Corozal, Manatí y Ponce, también competirán en el torneo las Valencianas de Juncos y las Cangrejeras de Santurce.

La fase regular constará de 20 juegos por equipo. Al concluir esta etapa, los equipos que finalicen en las posiciones 1, 3 y 6 del standing integrarán el Grupo A del todos contra todos, mientras que los ubicados en los puestos 2, 4 y 5 conformarán el Grupo B.

Cada equipo tendrá derecho a contar con tres refuerzos.

“El nivel de las refuerzos es normal”, describió a El Nuevo Día el agente David Quiñones.

“Al igual que en la rama masculina, son buenos complementos, no necesariamente jugadoras para cargar a los equipos, con algunas excepciones”, añadió.

Según Quiñones, el perfil de las refuerzos se divide entre jugadoras de nivel universitario y profesional, en su mayoría jóvenes profesionales.

La atacante Daly Santana, con las Pinkin, y la acomodadora Wilmarie Rivera, con las Cangrejeras, regresan al torneo femenino esta temporada.

Gran parte de las jugadoras de la Selección Nacional no verá acción en el torneo, debido a compromisos profesionales en ligas de Europa y Estados Unidos.

Tags
Cangrejeras de SanturceCriollas de CaguasLiga de Voleibol Superior FemeninoVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
