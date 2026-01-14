Arranca el Voleibol Superior Femenino con el regreso de Corozal y Ponce
La temporada 2026 inicia este jueves con seis franquicias en competencia
14 de enero de 2026 - 6:32 PM
14 de enero de 2026 - 6:32 PM
La temporada 2026 del Voleibol Superior Femenino inicia este jueves con la participación de seis franquicias, encabezadas por las campeonas defensoras Criollas de Caguas, y con el regreso de dos equipos históricos: las Pinkin de Corozal y las Leonas de Ponce.
El partido inaugural estará a cargo precisamente de Ponce y las Atenienses de Manatí, en lo que será el único encuentro programado para este jueves.
La temporada regular no eliminará a ningún equipo. Los seis conjuntos avanzarán a una primera fase de postemporada, que se disputará en un formato de todos contra todos, dividido en dos grupos de tres equipos cada uno. De esa etapa surgirán los cuatro semifinalistas.
Además de Caguas, Corozal, Manatí y Ponce, también competirán en el torneo las Valencianas de Juncos y las Cangrejeras de Santurce.
La fase regular constará de 20 juegos por equipo. Al concluir esta etapa, los equipos que finalicen en las posiciones 1, 3 y 6 del standing integrarán el Grupo A del todos contra todos, mientras que los ubicados en los puestos 2, 4 y 5 conformarán el Grupo B.
Cada equipo tendrá derecho a contar con tres refuerzos.
“El nivel de las refuerzos es normal”, describió a El Nuevo Día el agente David Quiñones.
“Al igual que en la rama masculina, son buenos complementos, no necesariamente jugadoras para cargar a los equipos, con algunas excepciones”, añadió.
Según Quiñones, el perfil de las refuerzos se divide entre jugadoras de nivel universitario y profesional, en su mayoría jóvenes profesionales.
La atacante Daly Santana, con las Pinkin, y la acomodadora Wilmarie Rivera, con las Cangrejeras, regresan al torneo femenino esta temporada.
Gran parte de las jugadoras de la Selección Nacional no verá acción en el torneo, debido a compromisos profesionales en ligas de Europa y Estados Unidos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: