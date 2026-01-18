Cafeteros vuelven a triunfar en cinco sets contra los Caribes y toman ventaja de 2-0 en la final
Yauco se colocó a mitad de camino del cetro del Voleibol Superior Masculino frente a los bicampeones defensores
18 de enero de 2026 - 12:05 AM
18 de enero de 2026 - 12:05 AM
Brandon Rattray anotó 16 puntos y Kevin Rodríguez repartió 32 asistencias para los Cafeteros de Yauco imponerse nuevamente en cinco sets frente a los Caribes de San Sebastián el sábado en el segundo juego de la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).
Los parciales fueron 25-19, 20-25, 25-18, 20-25 y 15-13 a favor de los yaucanos, arriba 2-0 en la serie. Los Cafeteros también se llevaron el duelo inicial en Lares en un quinto y decisivo set.
Los Caribes regresan a su cancha local, el Coliseo Luis Aymat Cardona, para el tercer encuentro el lunes. Fueron locales en la Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo debido a la celebración de las las Fiestas Patronales en el Pepino.
El sábado, Diego Negrón fue el otro cafetero en soble figura con 12 puntos.
Por los Caribes, Corey Chavers fue le mejor con 22 puntos, mientras que Pelegrín Vargas Jr. finalizó con 14 unidades. Anthony Negrón coló 10.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: