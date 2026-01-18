Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cafeteros vuelven a triunfar en cinco sets contra los Caribes y toman ventaja de 2-0 en la final

Yauco se colocó a mitad de camino del cetro del Voleibol Superior Masculino frente a los bicampeones defensores

18 de enero de 2026 - 12:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Cafeteros de Yauco celebran tras anotar un punto en el segundo juego de la final de la LVSM contra los Caribes de San Sebastián. (FPV / Heriberto Rosario)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Brandon Rattray anotó 16 puntos y Kevin Rodríguez repartió 32 asistencias para los Cafeteros de Yauco imponerse nuevamente en cinco sets frente a los Caribes de San Sebastián el sábado en el segundo juego de la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

RELACIONADAS

Los parciales fueron 25-19, 20-25, 25-18, 20-25 y 15-13 a favor de los yaucanos, arriba 2-0 en la serie. Los Cafeteros también se llevaron el duelo inicial en Lares en un quinto y decisivo set.

Los Caribes regresan a su cancha local, el Coliseo Luis Aymat Cardona, para el tercer encuentro el lunes. Fueron locales en la Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo debido a la celebración de las las Fiestas Patronales en el Pepino.

El sábado, Diego Negrón fue el otro cafetero en soble figura con 12 puntos.

Por los Caribes, Corey Chavers fue le mejor con 22 puntos, mientras que Pelegrín Vargas Jr. finalizó con 14 unidades. Anthony Negrón coló 10.

Tags
Cafeteros de YaucoCaribes de San SebastiánLiga de Voleibol Superior Masculino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: