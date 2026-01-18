Cafeteros vuelven a triunfar en cinco sets contra los Caribes y toman ventaja de 2-0 en la final

Brandon Rattray anotó 16 puntos y Kevin Rodríguez repartió 32 asistencias para los Cafeteros de Yauco imponerse nuevamente en cinco sets frente a los Caribes de San Sebastián el sábado en el segundo juego de la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Los parciales fueron 25-19, 20-25, 25-18, 20-25 y 15-13 a favor de los yaucanos, arriba 2-0 en la serie. Los Cafeteros también se llevaron el duelo inicial en Lares en un quinto y decisivo set.

Los Caribes regresan a su cancha local, el Coliseo Luis Aymat Cardona, para el tercer encuentro el lunes. Fueron locales en la Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo debido a la celebración de las las Fiestas Patronales en el Pepino.

El sábado, Diego Negrón fue el otro cafetero en soble figura con 12 puntos.