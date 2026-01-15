Abel Franceschi, el yaucano que devolvió a los Cafeteros a la final

Yauco - El pasado domingo, en la Cancha Raúl “Pipote” Oliveras de este municipio, tras concluir el séptimo y decisivo partido de la semifinal B del Voleibol Superior Masculino —presenciado por cerca de 4,000 fanáticos—, había que armarse de paciencia para poder saludar, tomarse una foto o entrevistar al dirigente ganador.

Ese era el yaucano Abel Franceschi, quien acababa de clasificar a la histórica franquicia de los Cafeteros de Yauco a su primera final desde 1997, luego de una oportuna reacción ante los Plataneros de Corozal que culminó con una dramática victoria 3-2.

Una foto aquí y otra allá. Abrazos y besos. Conversaciones, sonrisas y también lágrimas. Algarabía, orgullo y sentido de realización eran algunas de las emociones que se vivían alrededor de Franceschi con el pase de los Cafeteros en su propio pueblo.

El dirigente, de 39 años, las recibió todas.

“Es especial”, expresó cuando este medio le preguntó sobre el cariño demostrado por la gente del pueblo. “Han venido familiares, amistades, personas conocidas de la calle y de otros pueblos como Guayanilla, Ponce y distintos municipios del Sur. Ahora mismo Yauco es la única franquicia del Sur. Tengo amistades en toda la zona”.

“Hay que recordar que soy yaucano de pura cepa. Créanme que estoy orgulloso de la franquicia por la que he trabajado durante los pasados seis años. Se podrán imaginar cómo se siente”, agregó.

Franceschi es producto del residencial Santa Catalina, donde nació y vivió hasta los siete años, cuando su madre, Virginia Ibarrondo, logró comprar una casa en la urbanización Hacienda Florida y trasladó allí a sus tres hijos, siendo Abel el menor. Ibarrondo falleció en 2023.

“Allí estuve, en Hacienda Florida, hasta los 25 años, hasta que emprendí y comencé mi propia vida”, recordó el dirigente y padre de familia.

Hoy, Franceschi se ha convertido en una de las principales banderas del voleibol yaucano, junto a sus asistentes también yaucanos Ónix Torres y Luis Enrique ‘Cuco’ Pacheco, además del jugador novato Áxel Meléndez.

El voleibol yaucano es uno de los pilares históricos de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, fundada en 1958, y ha sido representado por inmortales del deporte como Julio ‘Buyín’ Camacho, Luis Enrique ‘Kike’ Ruiz, Ángel ‘Conejo’ García y Norman Almodóvar, entre otros.

Sin embargo, el voleibol de Yauco perdió protagonismo a nivel nacional debido a largas inactividades en la Liga Superior y a la desaparición de las categorías menores. En ese contexto, Franceschi simboliza el resurgir.

Su apoderado, Jorge Báez, lo describe como un producto que ha surgido “desde abajo”, algo que el propio Franceschi confirma con su historia.

“Mi primer contacto con un balón fue en el callejón al lado de casa, con una malla amarrada a drones y las líneas del ‘outside’ marcadas con tiza. Así fue con Luis ‘Cuco’ Rosa, quien estuvo en la final de 1997 con Norman Almodóvar. Eso fue entre mis ocho, nueve y diez años”, recordó.

Jugó en la escuela superior de Yauco y fue reclutado por la Universidad Interamericana de San Germán, donde se desempeñó como acomodador y especialista defensivo. También jugó en la Liga Puertorriqueña, donde fue campeón con Yauco en la década del 2000, aunque nunca firmó en el Voleibol Superior.

Además, fue árbitro como parte de su formación integral dentro del deporte.

Hoy se encuentra en una posición privilegiada para devolverle el trono a los Cafeteros o, al menos, sentar las bases para que el voleibol yaucano regrese con la fuerza y el orgullo que refleja el apodo que se adjudica: “La Cuna del Voleibol”.