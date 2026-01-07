De padre a hijo: Axel Meléndez Watts repite la historia como Novato del Año

El atacante de los Cafeteros de Yauco, Axel Meléndez Watts, fue seleccionado este lunes como Novato del Año de la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), un reconocimiento que marca un capítulo especial para la familia Meléndez Watts, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol mediante un comunicado.

Yauco también fue reconocido con el Dirigente del Año, galardón que recayó en Abel Franceschi. Además, el acomodador del equipo, Kevin Rodríguez, finalizó en el tercer lugar en las votaciones para el premio de Jugador Más Valioso.

Meléndez Watts, un jugador de esquina de 6′10″ pulgadas de estatura, dominó las votaciones de los Valores del Año con 65 votos, superando al atacante Joseph Oquendo, de los Plataneros de Corozal, quien obtuvo 58. El tercer puesto fue para Giomar Collazo, de los Gigantes de Carolina, con 24 votos.

Durante la temporada regular, Meléndez Watts participó en 66 parciales y promedió 2.33 puntos por set. Acumuló 147 puntos, producto de 118 ataques, 18 bloqueos y 11 servicios directos.

PUBLICIDAD

Actualmente, Meléndez Watts y Oquendo se enfrentan en la semifinal B del torneo.

El logro adquiere un significado aún mayor al recordar que su padre, Axel Meléndez, también fue nombrado Novato del Año en 1997, vistiendo igualmente los colores de Yauco. Su madre, Lizette Watts, también tuvo una destacada trayectoria como voleibolista.

“Es un honor enorme”, expresó Meléndez Watts tras conocer la noticia. “No esperaba que los resultados salieran tan rápido. Es mi primera temporada profesional y se me eriza la piel al pensar que, al igual que mi papá, recibo este premio jugando para Yauco. Es algo que me llena de orgullo”.

El joven atacante resaltó que su desarrollo ha requerido disciplina y versatilidad, ya que durante la temporada tuvo que desempeñarse en distintas posiciones, siempre con el objetivo de aportar al colectivo.