Plataneros y Cafeteros se juegan el “partido de la presión” en Yauco

La serie semifinal B del Voleibol Superior Masculino (LVSM) se reanuda este miércoles en Yauco con lo que un conocido dirigente ha definido como el “juego de la presión”.

Será el quinto partido de la serie entre los Plataneros de Corozal y los Cafeteros de Yauco, ambos equipos en busca de colocarse a un paso de la final para enfrentar a los Caribes de San Sebastián.

La serie está igualada 2-2 y un resultado adverso en este quinto encuentro provocaría que Corozal tenga que disputar un sexto partido sin margen de error, o que Yauco tenga que visitar al rival en la obligación de extender la serie. Así lo analizó el dirigente Ariel Díaz, quien este año dirigió a los Gigantes de Adjuntas y posteriormente fungió como asistente de los Patriotas de Lares.

“Ese es el juego de poner presión para cualquiera de los dos equipos”, explicó Díaz a El Nuevo Día. “Si gana Yauco, no es que vaya relajado a Corozal, pero puede acabar la serie allá y tiene asegurado un séptimo juego. Si gana Corozal, la presión recae sobre Yauco, que estaría obligado a ganar como visitante. Y créanme: jugar en Corozal con ese tipo de presión no es lo mismo”.

Yauco no ha perdido en su Cancha Raúl ‘Pipote’ Oliveras. Allí ganó el primer y el tercer partido y también sería sede de un séptimo y decisivo encuentro, de ser necesario.

Ajustes

Desde el punto de vista técnico, el quinto juego presenta ajustes distintos para cada equipo, señaló Díaz.

Para Yauco, el principal ajuste debe ser el control del servicio en momentos clave. Díaz recordó que los Cafeteros cometieron 23 errores en el saque durante el cuarto partido, que perdieron 3-1.

“Está bien que el voleibol moderno promueva la agresividad con el saque”, manifestó Díaz sobre la tendencia a arriesgar para provocar errores, en lugar de asegurar el servicio y permitir que el rival tenga tres o cuatro opciones ofensivas. “Pero no puedes botar 23 servicios. Sobre todo, no puedes fallar el saque en el clutch. Yauco tiene que ser más juicioso en ese aspecto”.

La serie ha sido muy pareja hasta el momento. Ambos equipos han ganado todos sus partidos como locales y cinco parciales se han definido en puntos extras, incluido un 31-29 en el cuarto encuentro.

Por su parte, Corozal necesita que continúen surgiendo terceras opciones ofensivas, como ocurrió en el cuarto partido, cuando el novato esquina Joseph Oquendo aportó 13 puntos para complementar a los refuerzos Spencer Olivier y Jalen Penrose.