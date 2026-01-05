Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pica y se extiende: los Plataneros empatan la semifinal B del Voleibol Superior

Corozal igualó 2-2 su serie ante los Cafeteros de Yauco

5 de enero de 2026 - 10:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El refuerzo de los Plataneros, Spencer Olivier, ataca durante la semifinal. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Corozal - Con parciales de 25-20, 21-25, 28-26 y 31-29, los Plataneros de Corozal vencieron a los Cafeteros de Yauco el domingo en la noche e igualaron a 2-2 la semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

RELACIONADAS

La semifinal continúa el miércoles en el Coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras, hogar de los Cafeteros, para el quinto partido.

Los bicampeones Caribes de San Sebastián esperan por el ganador de esta serie para enfrentarse en el baile de coronación.

Corozal empató nuevamente la semifinal defendiendo su Cancha Carmen Z. Figueroa, como lo hizo la semana pasada. Tomó ventaja de 2-1 al cerrar el tercer parcial en puntos extras. Lo hizo con puntos consecutivos por medio de un bloqueo de Guillermo Moya sobre Juan Felipe Castañeda y un ataque fallido de Brandon Rattray por zona dos.

Yauco tampoco pudo cerrar el cuarto parcial, en el que tuvo 'set point’ a 24-22, producto de dos ataques seguidos de Michael De la Cruz por el medio.

Corozal vino de atrás y niveló el periodo, provocando puntos extras luego de que De la Cruz enviara el servicio fuera de las líneas y Ramón Matos castigara un pase vendido de los Cafeteros.

Los empates se extendieron hasta el punto 29, cuando Corozal se llevó el parcial con un pase negativo de Diego Negrón y Joseph Oquendo bloqueó a Rattray por zona dos.

En la ofensiva, los Plataneros fueron liderados por Jalen Penrose con 26 puntos, seguido por Spencer Olivier con 18 y Oquendo con 13 unidades.

Por Yauco, Brandon Rattray aportó 22 tantos y el central Jessie Colón sumó 14.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
