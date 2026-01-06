Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Sofía Victoriá habla sobre su retiro: “A veces la decisión más valiente no es seguir, es pausar”

Una reflexión personal que lleva a la Novata del Año 2025 a hacer un alto en su carrera

6 de enero de 2026 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sofía Victoriá es todo sonrisas durante una entrevista con El Nuevo Día a finales de 2024. (Jorge Colon)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La jugadora Sofía Victoriá decidió detener su carrera en el voleibol tras una reflexión personal que, según un experto de la salud consultado por El Nuevo Día, requiere espacio y respeto por su complejidad emocional.

RELACIONADAS

La atacante, de 23 años y Novata del Año 2025 con las Criollas de Caguas, anunció el lunes su adiós del deporte. La información fue divulgada primero por la Federación Puertorriqueña de Voleibol para dejar constancia oficial del movimiento de la atacante dentro del equipo. Victoriá, luego, lo confirmó el martes a través de una publicación en sus redes sociales.

A veces la decisión más valiente no es seguir, es pausar”, escribió.

“El 2025 ha sido el año más difícil de mi vida, y no mucha gente ha visto este proceso. Aunque tuve una temporada novata de ensueño, tuve que someterme a un cateterismo. Más adelante pasé por otro procedimiento médico y, aun así, regresé a la cancha. Todo esto mientras atravesaba múltiples evaluaciones médicas y una carga física y mental que se fue acumulando silenciosamente. Volver a esa cancha donde despedimos a mi hermana (Pilar Victoriá) significaba convivir con ese recuerdo constante, con un dolor que no se iba”, añadió.

El psicólogo Daniel Martínez Ortiz fue consultado por este medio y accedió a ofrecer su análisis bajo la aclaración de que no ha atendido profesionalmente a la jugadora. Martínez Ortiz dirige una clínica privada y en el pasado trabajó con la Selección Nacional femenina de voleibol de cancha.

Lo primero que debe reconocerse, explicó Martínez Ortiz, es que se trata de una decisión “difícil”, ya que implica decir adiós a la actividad que probablemente ha ocupado un lugar central en la vida de Victoriá.

Pilar López y Luis Ernesto Victoriá posan con su hija Sofía Victoriá (7) durante la serie final del Voleibol Superior.
Pilar López y Luis Ernesto Victoriá posan con su hija Sofía Victoriá (7) durante la serie final del Voleibol Superior. (Cortesía/Federación Puertorriqueña de Voleibol)

Según su experiencia con atletas en situaciones similares, el proceso suele ser complejo y emocionalmente exigente.

“Es bien difícil porque, muchas veces, toda su vida ha girado en torno al deporte, en este caso al voleibol. Desvincularse de manera inmediata, y más aún si existen situaciones externas, puede llevar a tomar decisiones difíciles antes de tiempo”, explicó.

Victoriá creció inmersa en el voleibol. Proviene de una familia deportista: su padre fue pelotero y una de sus hermanas es voleibolista. Además, es hermana de la fenecida atacante Pilar Victoriá, figura importante tanto en el deporte como en su entorno personal.

Arropada entre rosas y el amor de su país: multitudinario adiós a voleibolista Pilar Marie Victoriá

Arropada entre rosas y el amor de su país: multitudinario adiós a voleibolista Pilar Marie Victoriá

"Perdimos una hermana, está brutal", expresó una sus compañeras durante el velatorio celebrado en la cancha Roger Mendoza de Caguas.

Su desarrollo deportivo incluyó categorías menores y ligas escolares en Puerto Rico, participación en selecciones juveniles de la FPV, una carrera universitaria en la NCAA en Florida y California, y finalmente su incursión en el Voleibol Superior Femenino.

Tiempo y espacio

La decisión de retirarse, añadió Martínez Ortiz, debe ser respetada y la jugadora merece su espacio. De hecho, en el comunicado oficial, la FPV recalcó que mantiene las puertas abiertas para Victoriá si decide regresar en el futuro.

El psicólogo subrayó que no debe perderse de perspectiva que tan recientemente como en 2024 la jugadora sufrió la pérdida inesperada de su hermana mayor, una figura significativa en su vida.

“Ese detalle es importante porque hay procesos de duelo que requieren tiempo. Hay que dialogar con la pérdida y permitir el proceso de sanación. Si ella ha reflexionado sobre su decisión, eso merece respeto. Sanar no tiene un calendario fijo; depende de la profundidad del golpe emocional y del entorno del atleta, que muchas veces implica viajes constantes y competencia continua”, concluyó.

Múltiples guardias de honor por parte de equipos de voleibol de distintas categorías de la ciudad de Caguas honraron la memoria de Pilar Marie Victoriá López, de 28 años.El velatorio se llevó a cabo en el Coliseo Roger Mendoza, el mismo tabloncillo sobre el que tantas veces luchó en defensa de los colores de las Criollas de Caguas en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF). Algunas de las camisetas que vistió la fenecida.
1 / 17 | Despiden a la voleibolista Pilar Victoriá en una emotiva ceremonia . Múltiples guardias de honor por parte de equipos de voleibol de distintas categorías de la ciudad de Caguas honraron la memoria de Pilar Marie Victoriá López, de 28 años. - alexis.cedeno
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas Reyes
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
