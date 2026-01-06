Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La jugadora Sofía Victoriá se retira sorpresivamente del voleibol

La también hermana de la fenecida voleibolista Pilar Victoriá obtuvo en 2025 el premio de Novata del Año

6 de enero de 2026 - 8:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sofía Victoriá se agenció del premio Novata del Año en la temporada 2025. (Jorge Colon)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La atacante y Novata del Año del Voleibol Superior Femenino (LVSF), Sofía Victoriá López, anunció sorpresivamente su retiro del deporte, informó este lunes el ente federativo boricua.

RELACIONADAS

La información fue confirmada luego por su equipo las Criollas de Caguas, actuales monarcas del torneo. Ninguna de las dos partes ofreció más detalles.

Sofía es la hermana de la fenecida jugadora Pilar Victoriá López, quien murió en agosto de 2024 de causas naturales mientras entrenaba con el club Nilüfer Belediyespor, de Turquía.

“La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) informa que la atleta (Sofía) Victoriá López, integrante de las Criollas y Novata del Año 2025 de la LVSF, ha notificado oficialmente su decisión de acogerse al retiro del voleibol", dijo el organismo en un comunicado.

“La solicitud presentada por la jugadora fue evaluada conforme a los reglamentos vigentes y, tras el debido proceso, fue aprobada por el presidente de la FPV, César Trabanco. La federación reconoce y valora las aportaciones de Victoriá al desarrollo del voleibol puertorriqueño, tanto por su desempeño competitivo como por el ejemplo de disciplina y compromiso que ha demostrado desde sus etapas formativas hasta su llegada al voleibol profesional”.

Victoriá, de 23 años, superó en las votaciones de Novata del Año a la opuesto de las Atenienses de Manatí, Dariana Hollingsworth, por 112-101. Finalizó su primera temporada con 223 puntos para un promedio de 3.28 tantos por set para las Criollas que ganaron la temporada regular y eventualmente el título.

Arropada entre rosas y el amor de su país: multitudinario adiós a voleibolista Pilar Marie Victoriá

Arropada entre rosas y el amor de su país: multitudinario adiós a voleibolista Pilar Marie Victoriá

"Perdimos una hermana, está brutal", expresó una sus compañeras durante el velatorio celebrado en la cancha Roger Mendoza de Caguas.

Sus tantos se distribuyeron en 189 ataques, 26 bloqueos y ocho servicios directos. Aportó, además, 161 defensas y 141 pases positivos.

Tags
VoleibolPilar VictoriáCriollas de CaguasLiga de Voleibol Superior Femenino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: