La jugadora Sofía Victoriá se retira sorpresivamente del voleibol

La atacante y Novata del Año del Voleibol Superior Femenino (LVSF), Sofía Victoriá López, anunció sorpresivamente su retiro del deporte, informó este lunes el ente federativo boricua.

La información fue confirmada luego por su equipo las Criollas de Caguas, actuales monarcas del torneo. Ninguna de las dos partes ofreció más detalles.

Sofía es la hermana de la fenecida jugadora Pilar Victoriá López, quien murió en agosto de 2024 de causas naturales mientras entrenaba con el club Nilüfer Belediyespor, de Turquía.

“La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) informa que la atleta (Sofía) Victoriá López, integrante de las Criollas y Novata del Año 2025 de la LVSF, ha notificado oficialmente su decisión de acogerse al retiro del voleibol", dijo el organismo en un comunicado.

“La solicitud presentada por la jugadora fue evaluada conforme a los reglamentos vigentes y, tras el debido proceso, fue aprobada por el presidente de la FPV, César Trabanco. La federación reconoce y valora las aportaciones de Victoriá al desarrollo del voleibol puertorriqueño, tanto por su desempeño competitivo como por el ejemplo de disciplina y compromiso que ha demostrado desde sus etapas formativas hasta su llegada al voleibol profesional”.

Victoriá, de 23 años, superó en las votaciones de Novata del Año a la opuesto de las Atenienses de Manatí, Dariana Hollingsworth, por 112-101. Finalizó su primera temporada con 223 puntos para un promedio de 3.28 tantos por set para las Criollas que ganaron la temporada regular y eventualmente el título.

