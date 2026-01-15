Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Exaltarán póstumamente a Pilar Victoriá en una histórica Clase 2026

La voleibolista cagüeña encabezará una exaltación marcada por una amplia representación del Valle del Turabo

15 de enero de 2026 - 12:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pilar Victoriá y el voleibol cagüeño marcarán la sexta exaltación del Salón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico. (alexis.cedeno@gfrmedia.com)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La fenecida voleibolista cagüeña Pilar Victoriá será exaltada al Salón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico como parte de la Clase 2026, que incluye una destacada representación de atletas, entrenadores y árbitros.

La ceremonia de exaltación se celebrará el 26 de abril en el teatro del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Victoriá tuvo una carrera profesional previo a su fallecimiento en 2024. No obstante, su resumé incluye una notable trayectoria a nivel de clubes en Italia, Francia y Turquía, además de su participación con las Criollas de Caguas en el Voleibol Superior Femenino. También formó parte de las Selecciones Nacionales, incluida la categoría adulta, y perteneció a dos programas reconocidos de la NCAA: la Universidad de Arkansas y la Universidad de Texas.

La Clase 2026 del Salón de la Fama incluye jugadoras que precedieron a Victoriá y marcaron las décadas del 2000 y 2010, como Vilmarie Mojica, Tatiana Encarnación, Lourdes Isern y Jetzabel del Valle. También figura Yamileska Yantín, quien se destacó tanto en el voleibol de cancha como en el playero, logrando la recordada medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Gran parte de esta clase fue dirigida, en distintos momentos de sus carreras, por tres entrenadores que también serán exaltados: David Alemán, Luis “Papo” García y Ángel “Cholo” Peña.

El naranjiteño Alemán cosechó éxitos con los Changos y con las Llaneras de Toa Baja, equipo del que provienen dos exaltadas de esta clase: la apoderada Rosario Vega de Raíces, quien también trabajó en el reconocido club Avoli, cuna de la inmortal Aury Cruz, y la central Leslie de Jesús. Alemán también dirigió las selecciones nacionales adultas de cancha, incluida la histórica Selección femenina que participó en el Mundial de Alemania 2002.

Múltiples guardias de honor por parte de equipos de voleibol de distintas categorías de la ciudad de Caguas honraron la memoria de Pilar Marie Victoriá López, de 28 años.El velatorio se llevó a cabo en el Coliseo Roger Mendoza, el mismo tabloncillo sobre el que tantas veces luchó en defensa de los colores de las Criollas de Caguas en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF). Algunas de las camisetas que vistió la fenecida.
1 / 17 | Despiden a la voleibolista Pilar Victoriá en una emotiva ceremonia . Múltiples guardias de honor por parte de equipos de voleibol de distintas categorías de la ciudad de Caguas honraron la memoria de Pilar Marie Victoriá López, de 28 años. - alexis.cedeno

Por su parte, el cagüeño García formó a numerosas jugadoras del voleibol criollo, entre ellas Jetzabel del Valle, una de las centrales más dominantes del país. Además, condujo a campeonatos a las Criollas.

Ángel “Cholo” Peña es una figura clave del voleibol playero. Trabajó con la pareja olímpica de Ramón “Monchito” Hernández y Raúl Papaleo, este último también integrante de la Clase 2026. Papaleo proviene de una reconocida familia voleibolista cagüeña. Peña además dirigió a las duplas Yantín–Yarleen Santiago y a la actual pareja María González–Allanis Navas. En esos equipos y en los circuitos nacionales también se destacó Arnaldo Piñeiro, quien será exaltado como propulsor en esta clase.

Relacionado igualmente al voleibol playero, el jugador Amaury Velasco será exaltado como parte de la Clase 2026.

René Esteves (8) fue parte del histórico grupo de jugadores, junto con Ángel Pérez (izquierda) y Héctor “Picky” Soto (derecha), que catapultaron a la Selección al escenario mundial. (Archivo/GFR Media)
La Selección Nacional del inmortal Héctor "Picky" Soto (derecha) será recordada nuevamente con las exaltaciones de integrantes suyos como René Esteves (8).

La histórica Selección Nacional Adulta masculina de las décadas del 2000 y 2010, liderada por Héctor “Picky” Soto, será nuevamente recordada con la exaltación de varios de sus integrantes: Ángel Pérez, Fernando Morales, René Esteves, José Rivera, Enrique Escalante, Gregory Berríos y Ángel Aja.

Pérez y Rivera llegaron a competir en la Serie A1 de Italia, considerada la élite del voleibol mundial. Berríos también jugó en Europa como líbero. Morales, hijo del legendario Mario “Quijote” Morales y María “Beba” López, continúa activo como dirigente y llegó a desempeñarse como técnico de la selección nacional de Corea del Sur.

La exaltación incluye además a jugadores de generaciones anteriores al año 2000, como Mario Jiménez, Iván Muñiz y Héctor Pérez.

Arropada entre rosas y el amor de su país: multitudinario adiós a voleibolista Pilar Marie Victoriá

Arropada entre rosas y el amor de su país: multitudinario adiós a voleibolista Pilar Marie Victoriá

"Perdimos una hermana, está brutal", expresó una sus compañeras durante el velatorio celebrado en la cancha Roger Mendoza de Caguas.

Reconocido el voleibol de Caguas

El voleibol cagüeño estará ampliamente representado en diversos sectores de la Clase 2026 y tiene sobradas razones para celebrar.

Caguas contará con representantes como Victoriá, Encarnación, Papo García, (Jetzabel) del Valle, (Raúl) Papaleo, Alexandra Oquendo (jugadora) y Carlos Luis López (jugador).

El Valle del Turabo, pilar histórico del voleibol boricua, estará representado de una forma u otra en aproximadamente el 20.5 % de los 34 exaltados de la Clase 2026.

En el sector arbitral, la Clase 2026 contará con las exaltaciones de Pedro “Pedruco” García y Ernesto Ríos Figueroa.

Tags
VoleibolSalón de la FamaVoleibol Superior FemeninoLiga de Voleibol Superior MasculinoSelección Nacional de Voleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 15 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: