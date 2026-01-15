Exaltarán póstumamente a Pilar Victoriá en una histórica Clase 2026

La fenecida voleibolista cagüeña Pilar Victoriá será exaltada al Salón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico como parte de la Clase 2026, que incluye una destacada representación de atletas, entrenadores y árbitros.

La ceremonia de exaltación se celebrará el 26 de abril en el teatro del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Victoriá tuvo una carrera profesional previo a su fallecimiento en 2024. No obstante, su resumé incluye una notable trayectoria a nivel de clubes en Italia, Francia y Turquía, además de su participación con las Criollas de Caguas en el Voleibol Superior Femenino. También formó parte de las Selecciones Nacionales, incluida la categoría adulta, y perteneció a dos programas reconocidos de la NCAA: la Universidad de Arkansas y la Universidad de Texas.

La Clase 2026 del Salón de la Fama incluye jugadoras que precedieron a Victoriá y marcaron las décadas del 2000 y 2010, como Vilmarie Mojica, Tatiana Encarnación, Lourdes Isern y Jetzabel del Valle. También figura Yamileska Yantín, quien se destacó tanto en el voleibol de cancha como en el playero, logrando la recordada medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Gran parte de esta clase fue dirigida, en distintos momentos de sus carreras, por tres entrenadores que también serán exaltados: David Alemán, Luis “Papo” García y Ángel “Cholo” Peña.

El naranjiteño Alemán cosechó éxitos con los Changos y con las Llaneras de Toa Baja, equipo del que provienen dos exaltadas de esta clase: la apoderada Rosario Vega de Raíces, quien también trabajó en el reconocido club Avoli, cuna de la inmortal Aury Cruz, y la central Leslie de Jesús. Alemán también dirigió las selecciones nacionales adultas de cancha, incluida la histórica Selección femenina que participó en el Mundial de Alemania 2002.

Por su parte, el cagüeño García formó a numerosas jugadoras del voleibol criollo, entre ellas Jetzabel del Valle, una de las centrales más dominantes del país. Además, condujo a campeonatos a las Criollas.

Ángel “Cholo” Peña es una figura clave del voleibol playero. Trabajó con la pareja olímpica de Ramón “Monchito” Hernández y Raúl Papaleo, este último también integrante de la Clase 2026. Papaleo proviene de una reconocida familia voleibolista cagüeña. Peña además dirigió a las duplas Yantín–Yarleen Santiago y a la actual pareja María González–Allanis Navas. En esos equipos y en los circuitos nacionales también se destacó Arnaldo Piñeiro, quien será exaltado como propulsor en esta clase.

Relacionado igualmente al voleibol playero, el jugador Amaury Velasco será exaltado como parte de la Clase 2026.

La Selección Nacional del inmortal Héctor "Picky" Soto (derecha) será recordada nuevamente con las exaltaciones de integrantes suyos como René Esteves (8).

La histórica Selección Nacional Adulta masculina de las décadas del 2000 y 2010, liderada por Héctor “Picky” Soto, será nuevamente recordada con la exaltación de varios de sus integrantes: Ángel Pérez, Fernando Morales, René Esteves, José Rivera, Enrique Escalante, Gregory Berríos y Ángel Aja.

Pérez y Rivera llegaron a competir en la Serie A1 de Italia, considerada la élite del voleibol mundial. Berríos también jugó en Europa como líbero. Morales, hijo del legendario Mario “Quijote” Morales y María “Beba” López, continúa activo como dirigente y llegó a desempeñarse como técnico de la selección nacional de Corea del Sur.

La exaltación incluye además a jugadores de generaciones anteriores al año 2000, como Mario Jiménez, Iván Muñiz y Héctor Pérez.

Reconocido el voleibol de Caguas

El voleibol cagüeño estará ampliamente representado en diversos sectores de la Clase 2026 y tiene sobradas razones para celebrar.

Caguas contará con representantes como Victoriá, Encarnación, Papo García, (Jetzabel) del Valle, (Raúl) Papaleo, Alexandra Oquendo (jugadora) y Carlos Luis López (jugador).

El Valle del Turabo, pilar histórico del voleibol boricua, estará representado de una forma u otra en aproximadamente el 20.5 % de los 34 exaltados de la Clase 2026.