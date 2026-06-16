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¡Caliente el mercado! las voleibolistas puertorriqueñas continúan abriéndose paso en el exterior

Alondra Vázquez pacta con Dallas, mientras Wilmarie Rivera y Paola Santiago emprenden nuevos retos en Turquía y Brasil

16 de junio de 2026 - 2:35 PM

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Alondra Vázquez, actualmente concentrada con la Selección Nacional, se une a Shara Venegas en las filas de las campeonas defensoras de la Major League Volleyball. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La esquina toabajeña Alondra Vázquez se convirtió en la cuarta voleibolista puertorriqueña en firmar en la Major League Volleyball (MLV), tras llegar a un acuerdo con las campeonas defensoras, las Pulse de Dallas.

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El conjunto de Dallas también cuenta con la líbero de la selección nacional Shara Venegas.

Vázquez recibió la noticia de su llegada a Dallas con entusiasmo, destacando además la cercanía con Puerto Rico.

“Emocionada por este nuevo reto y feliz de estar más cerquita de casa”, escribió la jugadora en su cuenta de Facebook.

Las otras puertorriqueñas que han firmado en la MLV son la también líbero nacional Okiana Valle y la opuesto Brittany Abercrombie, ambas con el equipo de Orlando.

Por su parte, la veterana acomodadora Natalia Valentín conquistó el campeonato con las Pulse durante la temporada 2025-26. Sin embargo, la franquicia aún no ha anunciado si la colocadora cagüeña regresará para la próxima campaña.

Vázquez llega a Dallas luego de pasar las últimas dos temporadas en Francia. Recientemente se coronó campeona de la Liga A francesa con el club Mulhouse, aportando 14 y nueve puntos en los partidos de la serie final, además de desempeñar un papel clave en la recepción y el sistema defensivo del equipo.

Con Vázquez en el roster, Mulhouse también dominó la temporada regular con marca de 23-1.

Mientras tanto, la presencia de las voleibolistas puertorriqueñas en el extranjero continúa expandiéndose.

La pasada semana, la acomodadora Wilmarie Rivera llegó a un acuerdo con el club turco Kuzeyboru. Su firma se produjo luego de conquistar el campeonato 2026 del Voleibol Superior Femenino con las Cangrejeras de Santurce.

La colocadora nacional se integra a un equipo que finalizó en la novena posición de la liga turca durante la temporada 2025-26.

Rivera, egresada de St. Francis School en Carolina, ha jugado profesionalmente en Francia, Alemania, Estados Unidos y Suecia, además de desarrollar una destacada carrera universitaria en la NCAA con Penn State y Louisville.

Por otro lado, la esquina Paola Santiago había firmado desde mayo con el club brasileño Abel Moda Vôlei, campeón de la Serie B de Brasil en la temporada 2025-26.

Santiago y Abel Moda Vôlei competirán en la Superliga de Brasil durante la campaña 2026-27, luego de conseguir el ascenso gracias a la conquista del campeonato de la Serie B.

La atacante sanjuanera militó durante la temporada 2025-26 con el PAOK de Grecia, equipo de la máxima categoría del voleibol de ese país.

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VoleibolEstados UnidosDallasPuerto RicoSelección Nacional de Voleibol Femenino
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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