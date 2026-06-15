La Selección cumple y repite el título del Norceca Final Four con un plantel joven

La Selección Nacional de voleibol masculino se proclamó campeón del Norceca Final Four Masculino 2026 al derrotar al anfitrión México 3-0 el domingo en la noche, logrando así su tercer título consecutivo en este evento regional.

Los parciales fueron 25-18, 25-23 y 25-23.

La Selección cerró invicta en tres partidos y tuvo marca de 9-2 en parciales. Los dos sets que perdió fueron ante República Dominicana. En los tres partidos se fue arriba 2-0.

Además del tricampeonato, los resultados en el Final Four le valieron a la Selección un ascenso de un puesto en el ranking mundial, ubicándose en el lugar número 21 del escalafón. Aún está a 30 puntos de entrar entre los mejores 20 del mundo; Holanda ocupa el vigésimo puesto.

El opuesto Jair Santiago lideró a Puerto Rico ante México con 18 puntos, incluidos nueve en el segundo set, y fue seleccionado como Jugador Más Valioso del Final Four. También fue reconocido como el Mejor Saque del torneo.

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Santiago fue el mejor anotador de Puerto Rico en el evento con 44 puntos, producto de 37 ataques, cuatro servicios directos y tres bloqueos.

Los boricuas Daniel Henwood, Arnel Cabrera y Klistan Lawrence fueron reconocidos como Mejor Acomodador, Mejor Líbero y Mejor Receptor, respectivamente, del Final Four.

“Estoy muy orgulloso de estos jóvenes; tienen mucho que probar y demostrar para mantener el legado de un equipo que ha ganado títulos consecutivos”, dijo el dirigente nacional Jamille Torres en un comunicado de Norceca.

Jair Santiago posa con los premios de MVP y Mejor Servicio del Final Four de Norceca. (Cortesía/Norceca)

La Selección jugó en México con un grupo de jugadores jóvenes. Henwood y Eliel Salvá formaron parte del cuadro regular siendo jugadores universitarios. Los dos atacantes de esquina, Lawrence y Antonio Feliciano, tienen 23 y 22 años, respectivamente.