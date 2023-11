Los Cafeteros podrían enfrentar un castigo similar al de sus contrincantes en la serie semifinal de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), los Changos de Naranjito, a consecuencia de un incidente acontecido el miércoles en la noche en el que fanáticos presuntamente tiraron líquidos y una botella a la cancha del Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco.

El suceso ocurrió a la conclusión del cuarto partido de la semifinal entre Cafeteros y Changos, que fue ganado por Yauco en cinco parciales. El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), César Trabanco, estaba presente en el encuentro.

Vídeos que circulan en las redes sociales muestran cuando los jugadores de Naranjito Juan Vázquez y el refuerzo Félix Chapman hacen ademanes hacia las gradas. Luego de eso, se observa que el resto de los jugadores de ambos sextetos se arremolina en la zona donde está el árbitro principal. Segundos después se puede ver un objeto que es lanzado desde una de las esquinas.

“Estamos evaluando (la situación). Todavía nos están llegando videos de distintos ángulos. Yo espero enviar una resolución entre hoy y mañana. Lo que preveo es algo similar a lo que ya pasó con Naranjito”, expuso el director de torneo de la LVSM, Jaime Vázquez Morales, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Por más que se pueda decir que en Naranjito ha ocurrido con cierta frecuencia, si comparamos con Yauco, hay que aplicar por igual las penalidades y las sanciones”, agregó Vázquez Morales.

La LVSM ordenó el cierre de la cancha Ángel “Gelito” Ortega por lo que queda de la temporada 2023 debido un incidente con dos fanáticos en esa instalación deportiva durante un partido de la fase de round robin ante los Caribes de San Sebastián.

Los subcampeones nacionales apelaron la decisión ante la liga y el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD), quienes desestimaron ambas peticiones. Ante este escenario, los Changos se mudaron al Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo, para jugar el resto de la postemporada.

Al momento, Naranjito domina la serie ante Yauco por 3-1. El próximo partido será el sábado en Guaynabo. Si los Changos ganan, pasarían a la final en la que se medirán ante los Caribes de San Sebastián, que eliminaron a los Mets de Guaynabo el miércoles.

Si por el contrario, los Cafeteros ganan su segundo partido, podrían tener que buscar una nueva cancha local.

El directivo declaró que esperaba por el informe de un árbitro que le confirmaría lo que provocó la situación, pues en las imágenes que ha visto no se observa bien lo que sucedió.

“Aparentemente le lanzan, ya sea con hielo o con líquido, al refuerzo de Naranjito. Eso no se ve bien. Lo que sí se ve en el video es que un juez de línea -que está más o menos en esa misma área donde está el refuerzo- está iniciando su marcha y como que se echa para atrás. Como que reacciona”, explicó Vázquez Morales.

“Yo no quiero ver más a una madre corriendo protegiendo a un niño pequeño. Eso está totalmente de más e inaceptable. Se siguen tomando medidas y sigue ocurriendo. Yo no puedo pensar que la fanaticada del voleibol es más agresiva que la del baloncesto. Yo no puedo pensar que es eso”, sentenció.