Cambio en Lares: Papolito López toma el mando ante los Caribes en medio de la semifinal

El exjugador Enrique “Papolito” López dirigirá a los Patriotas de Lares desde este martes en el tercer partido de la serie semifinal A del Voleibol Superior Masculino ante los Caribes de San Sebastián, informó la franquicia en sus redes sociales.

López sustituye a José Bujosa y asume el mando del equipo en la serie, que está 2-0 a favor de los Caribes.

Este martes se jugará el tercer partido en San Sebastián.

Los Patriotas buscan una reacción con López, una figura respetada en el voleibol nacional, tanto por su competitividad como por su versatilidad como atacante y acomodador, así como por sus múltiples campeonatos con los Changos de su natal Naranjito y su participación con la Selección Nacional.

Bujosa dirigió a los Patriotas desde el inicio de la temporada. Llevó al equipo al cuarto lugar y a una victoria rápida ante los Gigantes de Carolina en los cuartos de final.

Sin embargo, no ha logrado un triunfo en las semifinales ante los Caribes, que tienen marca de 5-0 frente a Lares este año, incluida la temporada regular y las semifinales.