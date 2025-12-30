Jalen Penrose anota 35 puntos y los Plataneros nivelan su semifinal ante Yauco

Jalen Penrose tuvo una sensacional noche con 35 puntos y los Plataneros de Corozal levantaron un muro en la malla para empatar la serie semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) con una victoria 3-1 sobre los Cafeteros de Yauco, defendiendo así su Cancha Carmen Zoraida Figueroa.

Penrose hizo de todo con 30 puntos en ataques, tres en bloqueos y dos por servicios directos, en el triunfo en Corozal por parciales de 26-24, 19-25, 25-22, 25-19.

Spencer Olivier, galardonado como el Jugador Más Valioso de la temporada regular, le siguió en la ofensiva con 15 tantos.

Esta serie se reanudará el viernes, 2 de enero, luego de la despedida de 2025 y la celebración de Año Nuevo.

El primer parcial fue un vaivén, cuando los Cafeteros llegaron primero al punto de set, 24-22, tras un ataque desviado de Joseph Oquendo y un roce con la malla del propio Oquendo en acción de bloqueo.

PUBLICIDAD

Pero la ventaja se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Corozal respondió con cuatro puntos al hilo: ataque zaguero de Olivier, remate de Penrose por la posición dos, error ofensivo de Brandon Rattray y un intento por el medio de Iván Fernández, de Yauco, que quedó en la red. Así, los Plataneros sellaron el set 26-24.

En el segundo parcial, Yauco tomó control con presión desde el servicio. Con el marcador 24-19, un error en el saque de Corozal abrió la puerta para que Kevin Rodríguez cerrara el set con un bloqueo sobre Oquendo atacando por la cuatro.

Spencer Olivier, el Jugador Más Valioso de la serie regular, totalizó 15 puntos por Corozal en el triunfo ante Yauco. (Suministrada / LVSM)

Corozal retomó el ritmo en el tercero. Dos ataques contundentes de Penrose por la zona dos lo llevaron al punto de set 24-21, y un remate zaguero de Olivier, que se coló pese al triple bloqueo yaucano, cerró el parcial 25-22 para adelantar a los Plataneros dos sets por uno.

Imponente el bloqueo

La cuarta manga fue una exhibición defensiva de Corozal. A pesar de que fue Yauco el que dominó la estadística de bloqueos totales en el juego, 12-9, los Plataneros lograron seis de ellos en los últimos puntos del juego.

Los Plataneros levantaron una muralla con dos bloqueos consecutivos —uno sobre Rattray y otro sobre Juan Felipe Castañeda para colocar el parcial 19-17, y más adelante cerraron el parcial con cuatro bloqueos seguidos más.

Los puntos 22 y 23 llegaron por manos de Olivier, nuevamente sobre Rattray y Jessie Colón. Penrose y Guillermo Moya sumaron el punto de set con un bloqueo compartido sobre Diego Negrón, y en la jugada siguiente Moya se encargó de Negrón con otro bloqueo para sellar el triunfo.

PUBLICIDAD

Por Yauco, Rattray y Castañeda aportaron 15 puntos cada uno, mientras que Negrón sumó 12.

Este martes desde las 8:00 de la noche la acción de la LVSM continúa con el tercer partido de la semifinal A entre los bicampeones defensores Caribes de San Sebastián y los Patriotas de Lares.