Caribes toman control de la Semifinal A del voleibol masculino con triunfo sobre Patriotas

Los Caribes de San Sebastián tomaron el control de la Semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) al vencer este domingo en cuatro parciales a los Patriotas en un partido realizado en la cancha Félix Méndez Acevedo, en Lares.

El encuentro concluyó con parciales de 25-20, 29-31, 25-17 y 25-20 a favor de los bicampeones de la LVSM, que ahora ostentan marca de 2-0.

Los Patriotas lograron igualar el desafío a un set por bando viniendo de atrás, luego de que los Caribes desperdiciaran ventaja de 23-21 en la fase final del segundo parcial.

Dos ataques consecutivos de Pablo Guzmán empataron el set, que se mantuvo cerrado hasta el punto 29. Lares cerró el episodio 31-29 con ataque por el medio de Jonathan Rodríguez y, acto seguido, un bloqueo sobre Mark Frazier en zona dos.

En la tercera manga, los Caribes se despegaron 18-12 con servicio directo de Corey Chavers y no volvieron a mirar atrás. Alcanzaron punto de set 24-16 tras un bloqueo sobre Jair Santiago en zona dos, y cerraron el parcial 25-17 con otro bloqueo, esta vez de Mark Frazier sobre Pablo Guzmán, para tomar control de la noche dos sets a uno.

El cuarto parcial comenzó con San Sebastián arriba 8-3, incluyendo un servicio directo de Chavers. Sin embargo, los Patriotas reaccionaron con un avance de 7-2 para tomar ventaja mínima. A partir de ahí, ambos sextetos protagonizaron un cierre dramático, con los Caribes manteniendo ventaja de uno o dos puntos hasta la recta final.

Con el marcador 21-20, San Sebastián hilvanó cuatro puntos consecutivos: ataque por zona cuatro y servicio directo de Chavers, remate efectivo de Ezequiel Cruz por zona dos y, finalmente, un ataque de Pelegrín Vargas por zona cuatro para sellar la victoria.

San Sebastián dominó las estadísticas: 61-44 en ataques, 13-8 en bloqueos, 7-3 en servicios directos, 51-40 en defensas y 27-24 en asistencias. Lares fue superior 52-45 en pases.

Mark Frezier, Pelegrín Vargas Jr. y Corey Chavers encabezaron la ofensiva de los Caribes con 27, 21 y 20 puntos, respectivamente.

Mientras, Jair Santiago aportó 15 unidades y Johan León sumó 13 para liderar la ofensiva de los Patriotas.