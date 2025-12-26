El “Duelo de la 111” en semifinales despejará varias interrogantes

El anticipado "Duelo de la 111″ entre los Patriotas de Lares y los Caribes de San Sebastián llega cargado de interrogantes. ¿Cuánto afectará el 'bye’ a los bicampeones? Además, ¿cómo será el regreso de Pablo Guzmán a El Pepino?

El choque parecía el libreto perfecto para una serie final del Voleibol Superior Masculino (LVSM), pero se jugará en la etapa semifinal a partir de este viernes en San Sebastián, en el Coliseo Luis Aymat Cardona.

Se anticipa como un éxito taquillero entre dos pueblos vecinos, conectados geográficamente por la carretera PR-111, que descartaron la opción de jugar la serie en Arecibo en busca de mayor capacidad para la fanaticada.

“Lares nos consultó para mover la serie a Arecibo. En una final sí. Ellos entendieron. Hasta ahora se han vendido cientos de boletos por adelantado, lo que es una buena señal”, reveló a El Nuevo Día el apoderado de los Caribes, Ángelo Ferrante.

Los Caribes buscan su cuarta final en las últimas cinco temporadas. Sin embargo, entrarán a cancha este viernes por primera vez en 10 días, luego de disputar su último partido de la temporada regular y aprovechar el 'bye’ que les dio el privilegio de saltar los cuartos de final y avanzar directamente a la semifinal.

Como parte de su preparación, los Caribes practicaron el jueves de Navidad para mantener el ritmo de juego ante los Patriotas, quienes vienen de jugar el miércoles, cuando cerraron la serie de cuartos de final ante los Gigantes de Carolina. También entrenaron en Nochebuena.

“Hemos estado fuera de competencia. Eso hace diferencia. Y por eso no podemos ir a pasear a las prácticas. Tenemos que entrenar duro para entrar en la mentalidad de que estamos en las semifinales. Entrenamos como si estuviésemos jugando”, añadió por su parte el esquina de los Caribes, Pelegrín Vargas hijo.

No se confiarán

Además de mantenerse activos durante el bye, los Caribes aprovecharon el paréntesis competitivo para descansar y recuperar el físico luego de una exigente temporada de 21 juegos en un periodo de dos meses y medio.

Al frente tendrán a los Patriotas, quienes disputaron los cuartos de final y barrieron a Carolina en dos partidos y siete sets jugados. La serie particular entre Caribes y Patriotas en la temporada regular fue intensa: los tres encuentros se extendieron a cinco sets y San Sebastián salió victorioso en todos.

Con ese precedente, el Duelo de la 111 promete emociones, aunque esta vez en un escenario de postemporada, lo que marca una diferencia.

“Jugar en serie es distinto. Hay ajustes. Hay carga física y mental. Pero puedo decir que promete como una gran serie semifinal porque ellos son un buen equipo, con una buena fanaticada. Nosotros vamos recargados, listos para dar nuestro mejor espectáculo, nuestra mejor versión”, dijo.

San Sebastián solo perdió tres partidos en la temporada regular. Del otro lado de la cancha estará el esquina Pablo Guzmán, quien fue bujía en los dos campeonatos consecutivos de los Caribes y capitán del equipo durante las últimas tres temporadas.

Guzmán no estuvo completamente saludable durante la temporada regular debido a problemas en la espalda, pero aseguró estar motivado y listo para regresar a San Sebastián en esta semifinal.

“Definitivamente puede ser emotivo. Fue mi equipo por los pasados cuatro años. Fui parte de lo que ellos han logrado como grupo. Son jugadores que se han convertido en familia para mí”, destacó Guzmán.

“Pero ellos saben que no voy a ir a chistar y cogerlo suave. Por el respeto que les tengo, hay que ir a guayar y dar lo mejor de uno e ir a ganar”, agregó.

Como colectivo, Guzmán también se mostró confiado en las posibilidades de los Patriotas, quienes compitieron de tú a tú ante los líderes Caribes durante la temporada regular.