Entre arena, cancha y tribunales: un año de contrastes para el voleibol puertorriqueño

El voleibol boricua tuvo en la temporada 2025 un recorrido tan amplio como contrastante: llegó hasta Australia con su modalidad de playa y también pasó por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) debido a asuntos relacionados con el Voleibol Superior Femenino (LVSF).

En lo deportivo, Puerto Rico extendió a siete su presencia consecutiva en campeonatos mundiales con la Selección Nacional femenina de cancha, mientras que a nivel local el Voleibol Superior Masculino deberá esperar hasta 2026 para coronar a un campeón.

Ocurrió de todo: momentos buenos y otros difíciles, incluyendo hechos lamentables como el fallecimiento del jugador Rafa Meléndez, a los 32 años de edad. Fue el segundo año consecutivo con una pérdida en el voleibol nacional, tras el recordado y temprano deceso de la jugadora Pilar Victoriá. Además, este año falleció el exatleta y líder deportivo Edwin Loubriel, a los 81 años.

Sin embargo, también hubo victorias en las nuevas generaciones. Saint John’s School de San Juan y el Colegio Notre Dame de Caguas se coronaron campeones en las ramas masculina y femenina, respectivamente, en el nivel escolar de Buzzer Beater. Su creador, Brian Eloy García, fue reconocido este año en la Premiación Olímpica del Copur por el valor de su proyecto.

Asimismo, hubo triunfos en el voleibol universitario de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI): el Colegio de Mayagüez, dirigido por Alexis Matías, se impuso en la rama masculina, mientras que la UAGM, bajo la dirección del entrenador nacional Juan Carlos Núñez, se coronó en femenino.

A continuación, lo más destacado del voleibol nacional en su más alto nivel.

Allanis Navas – María González

La dupla de voleibol playero formada por Allanis Navas y María González fue el equipo más destacado a nivel regional e internacional. La pareja, dirigida por Ángel “Cholo” Peña, finalizó el año como la primera sembrada del Circuito Norceca. Ganó siete de los nueve eventos de la gira y obtuvo un segundo y un tercer lugar en los otros dos, subiendo al podio en las nueve competencias disputadas.

Allanis Navas, de Puerto Rico, defiende a cuerpo extendido este tiro durante un juego correspondiente a la ronda de 32 equipos en el Mundial Australia 2025. (FIVB)

También brilló a nivel internacional, llevando al voleibol boricua hasta Australia, sede del Campeonato Mundial. Allí avanzó a la segunda ronda y finalizó en la decimoséptima posición, colocando a Puerto Rico como el cuarto mejor país de América, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Canadá.

Selección Nacional Femenina de cancha

La Selección Nacional femenina participó en el Campeonato Mundial, donde no logró avanzar de ronda, pero extendió a siete sus participaciones consecutivas en el evento cumbre de la FIVB y vio el debut de la juvenil Decelise Champion.

Esta racha se extiende desde 2002, con la generación de Aury Cruz, Vilmarie Mojica y Karina Ocasio; continuó con la de Shara Venegas, Daly Santana y Natalia Valentín; y se renueva ahora con Wilmarie Rivera, Neira Ortiz y Valeria Vázquez.

Decelise Champion se consolidó en el primer equipo de Puerto Rico. (FIVB)

A nivel regional, la Selección ganó la medalla de oro en el Final Four de Norceca, donde partía como favorita y en el que la acomodadora Rivera fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa. También finalizó en el cuarto lugar del Final Six de Norceca y de la Copa Panamericana, eventos que contaron con la participación de las principales potencias de la región: Estados Unidos, República Dominicana y Canadá.

Además, la Selección femenina U17 conquistó el campeonato Norceca de su categoría, en un torneo que reunió a todas las potencias regionales.

Selección Nacional Masculina de cancha

La Selección Nacional masculina no participó en el Mundial Filipinas 2025, lo que detuvo una racha de cinco campeonatos mundiales consecutivos iniciada en 2006 con la histórica generación liderada por Héctor “Picky” Soto.

No obstante, a nivel regional, tanto la Selección adulta como las categorías menores tuvieron un buen desempeño. La adulta subió al podio en los dos eventos que disputó, incluyendo la medalla de oro en el Final Four, donde el esquina lareño Pedro Molina fue elegido Jugador Más Valioso. Por su parte, la Selección U17 ganó su torneo Norceca de forma invicta, con la participación de todas las potencias de la región.

Jugadores de la Selección Nacional Sub-17 de voleibol masculino festejan a su llegada al Aeropuerto Luis Muñoz Marín.

La Selección adulta cerró el 2025 clasificada en la posición 22 del ranking mundial, siendo la cuarta mejor de la región Norceca.

Voleibol Superior Femenino

Las Criollas de Caguas se coronaron nuevamente campeonas nacionales, aunque el camino al título estuvo marcado por un drama administrativo.

El decimoquinto campeonato de las Criollas tuvo que esperar por una determinación del TAAD del COPUR, tras una reclamación presentada por las Mets de Guaynabo contra las eventuales finalistas. El COPUR detuvo el inicio de la serie final mientras se atendía la controversia relacionada con presuntas contrataciones ilegales de jugadoras refuerzos.

Kristin Lux recibe el premio de Jugadora Más Valiosa. (Heriberto Rosario Rosa / FPV)

Una vez resuelto el caso y calendarizada la final entre las Criollas y las Cangrejeras de Santurce, las cagüeñas regresaron al trono al imponerse 4-2 a las capitalinas.

La celebración en el Coliseo Roberto Clemente, sin embargo, fue interrumpida por un apagón en el sistema de luces y sonido de la instalación, un hecho que evocó el recordado “Churumbazo”, ocurrido años atrás en el BSN cuando se apagaron las luces del Auditorio Juan “Pachín” Vicens durante una celebración de campeonato de los Cangrejeros.

Voleibol Superior Masculino

El 2025 no contará con un campeón nacional en el Voleibol Superior Masculino, ya que el calendario de la temporada en curso se extiende hasta 2026. Será entre enero y febrero del próximo año cuando se corone al campeón.

Los bicampeones Caribes de San Sebastián ganaron la temporada regular 2025-26 y ya aseguraron su pase a las semifinales, al igual que los Cafeteros de Yauco. Ambos esperan la conclusión de los cuartos de final, donde se enfrentan Changos y Plataneros en una serie, y Carolina y Lares en otra.