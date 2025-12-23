De la desaparición a las semifinales: el renacer de los Patriotas en el Voleibol Superior Masculino

El regreso de los Patriotas de Lares al Voleibol Superior Masculino sigue siendo una bonita historia y tiene en sus manos el libreto ideal para producir el próximo capítulo de una película.

Los Patriotas, símbolos del voleibol nacional, dieron el lunes otro paso adelante en su temporada de retorno al clasificar a las semifinales tras dominar a los Gigantes de Carolina en la etapa de cuartos de final.

Este viernes iniciarán las semifinales ante sus vecinos, coprotagonistas del “Duelo de la 111″ y bicampeones nacionales, los Caribes de San Sebastián.

En otros tiempos, una semifinal para Lares era tarea sencilla para unos Patriotas que fueron siete veces finalistas y tres veces campeones nacionales. No así para los actuales Patriotas, que apenas un mes antes del inicio de la temporada, en octubre, estaban sin franquicia y que en 2019 atravesaron un desastre administrativo que provocó su desaparición como equipo.

Por todo esto, Lares está de celebración.

“Las expectativas se han superado. La satisfacción no se puede medir”, dijo a El Nuevo Día el apoderado de los Patriotas, el lareño Felipe Vélez.

Los Patriotas han tenido una campaña ganadora. Finalizaron cuartos en la fase regular, barrieron la serie de cuartos de final y ahora se dirigen a las semifinales. A nivel administrativo, la franquicia también ha funcionado.

Vélez, quien es médico de profesión, lidera una operación compuesta por ciudadanos, comerciantes y el municipio, que se unieron para darle todo al equipo y nada a sus bolsillos.

Inicialmente, el presupuesto operacional era de $250,000, sin contar los $40,000 invertidos para adquirir la franquicia de los Indios de Mayagüez y trasladarla a Lares. El presupuesto ha aumentado durante el transcurso de la temporada debido a compromisos asumidos para mejorar los servicios en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, explicó Vélez.

Aun así, y con la operación cumpliendo con sus compromisos, el apoderado reconoció que necesitan mayor respaldo.

“Administrativamente tenemos muchos retos. La recaudación al principio fue excelente, pero necesitamos más apoyo de la fanaticada y de los auspiciadores. La nómina aumentó, especialmente en seguridad y empleados de cantina. Con la ayuda de Dios y esta serie que viene ante los Caribes, esperamos salir bien”, destacó.

Los Patriotas promedian 1,500 fanáticos por juego, según indicó Vélez, quien también señaló que el equipo ha llevado público a los partidos como visitante.

“Tenemos la mejor fanaticada. Eso ha sido demostrado. Siempre contamos con una tropa de seguidores en los juegos de visita”, afirmó.

Consistentes desde el saque

En la cancha, los Patriotas completaron una productiva temporada regular con marca de 12-9. Ocho de esas 12 victorias fueron de tres puntos, y cinco de las nueve derrotas se decidieron en cinco sets.

El opuesto Jair Santiago registró la jornada más productiva del torneo con 44 puntos en un partido ante San Sebastián en noviembre. Santiago terminó como el quinto mejor anotador del campeonato con 343 puntos y promedió 4.64 puntos por set.

El central importado Nick West fue el segundo mejor bloqueador del torneo con 68 “muros” y lideró la estadística en promedio de bloqueos por set. Mientras, el líbero José Pacheco figuró entre los líderes defensivos con 261 defensas, tercero en el torneo.

Desde este viernes, los Patriotas tienen en sus manos el libreto para seguir reescribiendo su historia de regreso con una nueva edición del “Duelo de la 111″ ante los Caribes.

Aunque San Sebastián ganó los tres enfrentamientos en la serie regular, todos se extendieron a cinco sets y dejaron marcadores memorables, como un parcial de 40-38 y un quinto set decidido 24-22.

El Duelo promete, aunque esta vez ocurra en semifinales.

“Queríamos el ‘Duelo’ en la final”, confesó Vélez.

“Ahora vamos a tener la final contra Yauco”, añadió, echándole un poco de pimienta a la serie al dejar entrever que eliminarán a San Sebastián para avanzar a la serie de campeonato ante un Yauco que espera, a su vez, en semifinales por la conclusión de la serie entre Corozal y Naranjito.