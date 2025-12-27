Spencer Olivier supera a Pelegrín Vargas Jr. por tres votos para ganar el premio de MVP del Voleibol Superior

El atacante de los Plataneros de Corozal Spencer Olivier fue nombrado el sábado como el Jugador Más Valioso de la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) para repetir el premio por segundo año consecutivo.

En una votación cerrada—con la participación de los medios de prensa y los representantes de los equipos (apoderados, dirigentes, asistentes y estadísticos)— Olivier acumuló 74 votos para el primer lugar, superando por un estrecho margen a Pelegrín Vargas Jr., de los Caribes de San Sebastián, quien obtuvo 71 votos.

Olivier completó una temporada regular dominante, finalizando como líder en anotaciones con 407 puntos en 84 parciales, producto de 353 ataques, 34 bloqueos y 20 servicios directos, para un promedio de 4.85 puntos por parcial.

El tercer lugar en la votación fue para Kevin Rodríguez (Cafeteros de Yauco) con 57 votos, seguido por Nick West (Patriotas de Lares) con 21 votos.

“Significa mucho para mí ser nombrado MVP por dos temporadas corridas en la LVSM. Para mí demuestra consistencia, la capacidad de jugar voleibol a un nivel alto por un periodo prolongado, no solo una temporada, sino varias”, dijo Olivier en un comunicado de prensa de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

El atleta también destacó que este premio tiene un valor especial debido al crecimiento competitivo de la liga.

“Comparado con el año pasado, siento que el nivel general de la liga ha subido. Por eso ganar nuevamente es muy especial, especialmente en una liga que mejora año tras año”, expresó.

Olivier enfatizó que su éxito no es individual, sino el resultado del trabajo conjunto dentro de la organización de los Plataneros.

“Siento que todos, no solo una persona, han sido clave en mi éxito en Corozal. No creo que ganaría este premio sin mis compañeros. La administración y los fanáticos también me motivan constantemente a jugar el mejor voleibol posible mientras estoy aquí”, indicó.

Los Plataneros enfrentan el sábado a los Cafeteros de Yauco en el inicio de la Semifinal B.