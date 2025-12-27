Caribes abren la Semifinal A del Voleibol Superior con victoria sobre Lares

Los Caribes de San Sebastián, bicampeones de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), defendieron con éxito el Coliseo Luis Aymat Cardona ante un lleno total, al vencer el viernes en cuatro reñidos parciales a los Patriotas de Lares en el primer partido de la Semifinal A.

Los marcadores fueron 23-25, 25-16, 25-23 y 26-24 a favor de los locales.

La serie continúa este domingo desde las 5:00 p.m. en en la cancha Félix Méndez Acevedo, hogar de los Patriotas.

Con el partido nivelado a un set por bando, los Patriotas dejaron escapar una ventaja de 19-16 tras un bloqueo sobre Mark Frazier. Un avance de 4-1 de los Caribes, incluyendo un ataque fallido de Jair Santiago, empató el parcial a 20. Desde ahí hubo empates hasta el punto 23, cuando San Sebastián cerró el set con dos puntos consecutivos: un ataque de Pelegrín Vargas por zona cuatro ante triple bloqueo y un servicio directo de Diego Villafañe.

El cuarto parcial fue otro episodio no apto para cardiacos. Hubo empates desde el 22 hasta el 24, pero un error en el servicio de Garrett Muagututia y un bloqueo sobre Jair Santiago atacando por zona dos sellaron la victoria para los Caribes.

La ofensiva de los Caribes se repartió entre Mark Frazier (25 puntos), Pelegrín Vargas (21) y Anthony Negrón (11).

Por los Patriotas, Jair Santiago aportó 18 unidades y Jonathan Rodríguez, 11.

En suspenso primer juego entre Yauco y Corozal

El inicio de la Semifinal B entre los Plataneros de Corozal y los Cafeteros de Yauco quedará en espera hasta que se emita una decisión final sobre la apelación presentada por Naranjito.

El tercer partido de los cuartos de final entre los Plataneros de Corozal y los Changos de Naranjito fue objeto de una protesta presentada por estos últimos. Tras evaluar la evidencia sometida, el comité designado por la Federación Puertorriqueña de Voleibol determinó denegar la protesta.

Sin embargo, según informó el presidente federativo, César Trabanco, los Changos presentaron una apelación a dicha determinación. Será evaluada en las primeras horas del sábado.